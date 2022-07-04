原标题：广西民族大学建校70年 为中国—东盟育才33万余人

广西民族大学3日举行庆祝建校70周年大会。这所位于中国西南、以“民族性、区域性、国际性”为办学特色的综合性高等院校，累计培养各类人才33万余人，累计招收来自全球82个国家和地区的2.2万余名留学生，成为在国内外颇具知名度的中国—东盟人才培养基地。

广西民族大学创建于1952年，原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院，1953年更名为广西省民族学院，1958年更名为广西民族学院，2006年更名为广西民族大学。该校是中国国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。

7月3日，广西南宁，广西民族大学留学生校友返校合影。中新社记者 王以照 摄

广西民族大学校长谢尚果在会上介绍，建校70年来，该校坚持开放办学，积极服务“一带一路”建设和广西开放开发大局，打造国际化办学名片。该校与22个国家(地区)的176所高校和机构建立了实质性的交流与合作关系，“留学民大”品牌建设成效凸显。

广西民族大学是中国较早与周边国家开展交流合作的高等院校之一。谢尚果称，该校依托国家外语非通用语种本科人才培养基地，培养了1.8万余名精通非通用语的复合型人才。同时，强化东盟高端智库、东盟学科群建设，为做深做实面向东盟的开放合作提供智囊高参和人才支撑。

此外，广西民族大学利用地缘优势，在泰国、老挝和印度尼西亚分别设立三所孔子学院，注册学员人数达26万余人，各类汉语水平考试人数3万余人，有效推动了国际中文教育，促进中外民心相通。

当天，中共广西壮族自治区委员会书记刘宁，广西壮族自治区主席蓝天立，越南、老挝、泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚驻南宁总领事馆，印度尼西亚驻广州总领事馆官员等出席庆祝大会。

老挝教育与体育部部长普·西玛拉翁通过视频致辞称，老挝国立大学和广西民族大学合作共建了老挝国内第一所孔子学院。感谢广西民族大学为老挝人才培养事业所做的贡献，希望学校今后继续对老挝国立大学以及老挝人才培养事业提供帮助和支持。

老挝留学生杜凯康正在广西民族大学攻读应用经济学专业硕士研究生，当天他接受中新社记者采访时称，毕业后希望从事经济类相关工作，发挥“桥梁纽带”作用，助力老中两国友好合作。(记者 黄艳梅)

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