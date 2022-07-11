原标题：励志！外卖小哥收到上海交大研究生录取通知

日前，26岁的外卖小哥高帅旗收到上海交通大学凯原法学院研究生录取通知书。今年4月，高帅旗得知自己被拟录取后成为一名外卖骑手，帮助家里减轻负担。

去年，高帅旗从郑州轻工业大学毕业后开始专心复习考研，不料去年8月，父亲脑出血住院，高帅旗只能一边备考，一边和母亲一起照顾父亲。

高帅旗在家中复习迎考。（受访者供图）

“父亲生病后不认得人，智商像个婴幼儿。”高帅旗听说自己的录取通知书寄送来了，赶紧送完最后一单，取了通知书回家，和家人一起拆开，给父亲看。

父亲病后，母亲全身心照顾父亲，家庭收入少、负担重。今年4月，高帅旗得知自己被拟录取后，决定成为一名外卖骑手，同时准备法律职业资格考试。他每天早上10点多上线接单，下午2点半回家照顾家人，4点多再上线，忙到半夜，回家后继续学习到凌晨1、2点。

高帅旗在送餐途中。（受访者供图）

“现在第一个目标已经实现，考入了上海交大，下一个目标是今年9月份的法律职业资格考试。”高帅旗说，希望今后成为一名法律工作者，为需要的人提供法律帮助。

高帅旗计划全职送外卖至7月底，8月转为兼职，直至准备入学报到。9月初，他将从郑州来上海求学。

高温天里送外卖、复习连轴转在高帅旗眼里是“小菜一碟”。2017年至2019年，高帅旗在本科期间入伍，在边疆服役。“想想当兵的时候，现在这些不算什么。”

高帅旗曾在大学本科期间入伍。（受访者供图）

上海交大凯原法学院也已联系高帅旗，为他介绍了学校和学院的各类助学政策，并表示将向他提供助学贷款、勤工助学等政策支持。（记者潘旭）

(责编：郝孟佳、孙竞)