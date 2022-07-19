本报记者 王 平

由香港教育工作者联会（教联会）筹办的“爱国教育支援中心”7月16日举行揭幕仪式，该中心将为香港学校和教师开展爱国主义教育提供支援。香港特区行政长官李家超在揭幕仪式上致辞时表示，青少年是香港的未来，是“一国两制”事业的接班人，特区政府将全力推展爱国主义教育。

考察行程内容丰富

为让青年学子有更多机会了解祖国内地，香港特区政府近年来推出一系列措施。

香港特区政府教育局近日向全港中学发出通告，表示将为高中必修的公民与社会发展科（公民科）提供21条内地考察路线，要求学生在高中3年内最少赴内地考察一次。香港特区政府教育局局长蔡若莲在社交平台发文表示，公民科特设内地考察行程，意在让学生亲身体验国家历史文化和最新国情，增广见闻。

推出公民科取代此前饱受诟病的“通识科”，是香港教育加强国情教育的重要一环。去年9月，该课程在香港汉华中学首次开课，教师为30多名中四（相当于内地高一）学生讲解“香港问题的由来是什么”时，开宗明义提出“香港自古以来就是中国领土，即使香港在鸦片战争后被英国占领，但仍然是中国领土”。

香港特区政府教育局为公民科提供的内地考察行程内容丰富多样，地点大部分集中在广东省，时间从２日到5日不等。其中２日行程中包括“广州、东莞历史文化内地考察”“佛山及广州的岭南文化内地考察”“肇庆的文化遗产保育与传承内地考察”，3日行程中包括“广州海上丝路历史文化及农业科技内地考察”“韶关丹霞山的文化遗产内地考察”等，大部分内容包括参观博物馆、历史建筑及创科企业等。

助力形成正确价值观

安排香港中学生赴内地考察，重要目的之一是为增进他们对祖国历史文化的了解。例如，一个２日行程会到广东省广州市的孙中山大元帅府纪念馆及黄埔军校旧址纪念馆，让学生了解孙中山的贡献及相关近代史。另有一个２日行程到肇庆的德庆学宫，让学生认识古代科举制度、儒家思想及孔子文化的特质。

非广东省行程均为4到5日行程，包括“福建省历史文化及海上丝路内地考察”“湖南省历史文化及环境保育内地考察”“贵州的民族文化及自然天文内地考察”等。其中一个5日行程会到访贵州遵义会议会址，认识中国共产党的历史。该行程还会到访当地学校，与内地学生交流，并参观贵州大数据应用展示中心、贵州省博物馆、荔波古镇、荔波县大小七孔自然生态景区、“中国天眼”、平塘国际天文体验馆等。

香港中学生蔡安城接受记者采访时表示，自己对改革后的新课程非常感兴趣，“我比较期待这个课程里面的内地考察活动，我觉得可以让我和我的同学一起亲身感受一下内地的人文和文化。”

香港教育工作者工会主席黄建豪表示，内地考察不仅有利于学生拓宽眼界，“对学生整个成长经历和正确价值观的形成都会有很大帮助。”

融入国家发展大局

近年来，香港学生“沉浸式”了解内地的机会变得越来越多。由中国科协、教育部共同主办的2022年港澳台大学生暑期实习活动，日前在北京主会场和天津、上海、江苏、浙江、福建、广东、四川各地分会场同步启动，来自52所高校的近300名港澳台青年由此将走进百余家企事业单位参加实习。

通过“内地交流计划”等项目，香港特区政府平均每年为超过7万名香港青少年提供海外和内地交流的机会，让他们有机会到大湾区城市探索，参访高铁香港段及港珠澳大桥，赴上海、浙江杭州了解当地的创新科技及创意艺术产业，赴四川成都与西昌、天津及河北承德考察航天科技和历史文化内容等。

赴内地学习的香港学子也在逐年增多。今年，香港通过“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”（文凭试收生计划）报读内地高校的人数同比上升2.2%，通过各种途径报考内地高校的香港中学毕业生超过1.3万人，其中文凭试收生计划有4890人进行了确认。

了解内地、了解国情、了解中国历史文化，有助于香港青少年提升国民身份认同、构建正确人生观并完善知识架构，也能帮助他们更快更好地融入粤港澳大湾区、融入国家发展大局。由大湾区教育资源中心等发起的“香港大学生对就业、创业、实习的看法”网上问卷调查，日前公布调查结果：六成受访者有意到内地就业；超过50%受访者表示会选择毕业后创业，首选城市为深圳，然后是北京和上海。

(责编：孙竞、李依环)