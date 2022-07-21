新华社广州7月20日电 （洪泽华、张颖茵）2022年台湾大学生广州实习体验活动20日在广州南沙区创享湾启动。本次活动吸引了来自北京大学、中山大学、澳门大学、台湾交通大学等30余所高校的150余名台湾学生报名参加。

活动将组织台湾学生在广东省属、广州市属国企以及大陆知名民企、港澳台企业、院校和科研院所等单位进行实习体验，实习岗位涉及金融、人工智能、生物科技、互联网等领域。

同期还将举办宣传解读《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》、“广州60条惠及台胞措施”和《广州南沙新区（自贸片区）支持港澳青年创业就业“新十条”措施》活动，帮助台胞更好理解大陆惠台政策，为台湾青年发展提供支持。

近年来，广州深入实施“五乐计划”，推动穗台青年开展人文交流与合作，为台湾青年来穗学习、实习、就业、创业、生活提供便利。由国台办授牌的3家海峡两岸青年就业创业基地和示范点累计入驻台青创业项目151个，举办的超500场穗台青年交流活动共吸引1万余人次台青参加。

台湾大学生广州实习体验活动已举办6届，累计吸引100余所台湾高校、近2000名台湾大学生参与。

(责编：孙竞、李依环)