原标题：大学录取通知书里蕴藏的美好期许

莲子锦囊、竹子卷轴、人像素描、摩斯密码......近日，各大高校开始派送今年的大学录取通知书，其中不少通知书创意满满，寄托着对于即将踏进大学校园学子们深深的祝福和期许。一起分享这份高校精心准备的浪漫惊喜。

电子科技大学：录取通知书带AR游戏可以玩

近日，电子科技大学2022年录取通知书发出。黑金色的电路板上，电阻和导线勾勒出校园的模样；扫描电路板能看到3D校园图景，还有AR游戏可以玩。通知书中镶嵌着一颗尚未打磨的硅颗粒，意味着“每一粒嶙峋的硅都蕴藏着生命的质变，在经过时间的沉淀与打磨后，成为浩渺宇宙中的一颗星球”。网友看了不禁感叹：好看好玩又有意义！

杭州电子科技大学：智能绘画（写字）机器人为新生画人像素描

“恭喜，你已被杭州电子科技大学录取！”在录取通知书封装现场，智能绘画（写字）机器人正在为2022级的每一位新生画人像素描。

据介绍，机器人是学校自主研发的，能通过人工智能算法，把新生们的图片转化成不同风格，然后把信息传到控制芯片上，就可以完成照片绘画了。

同学们，入学时记得带好为你特别制作的这张“新生卡”哦！

南开大学：向新学子赠送两颗莲花种子

2022年南开大学首次为9900余名本硕博新生准备了同款录取通知书。今年南开大学的录取通知书为学子们精心准备了两颗来自浙江绍兴的莲花种子。南开大学是周恩来总理的母校，浙江绍兴是周恩来总理的祖居地，装有两颗莲子的锦囊寄托着学校的深深祝福：“两颗莲子，希望新生一颗留在家乡，不忘初心；一颗带来校园，见证成长。”

除了莲子锦囊外，和通知书一同寄出的还有一份印有“小我融入大我”的“山海”书签。

浙江农林大学：录取通知书用竹子制作而成

7月6日，浙江农林大学公布以刨切微薄竹为原料制作的2022版“最科技”录取通知书。据介绍，浙江农林大学录取通知书一直以毛竹为原材料，运用学校自主研发的刨切微薄竹技术制作印刷，今年的录取通知书，较以往在技术和设计上进一步升级，刨切微薄竹更薄更坚挺，厚度降低到0.28-0.3毫米，不到3张普通A4纸的厚度，可任意对折、侧压、卷曲，可像纸张一样卷曲成轴。

录取通知书展开后，右上方呈现的是由刨切微薄竹制作的立体可折叠的银杏树林造型。银杏树林的底座则是两条环抱相向的锦鲤，饱含学校对新生的祝福和期望。内页底图也换成了该校东湖校区的手绘实景地图，方便新生入校前就可以熟悉校园环境。

北京邮电大学：录取通知书上写摩斯密码

2022年北京邮电大学的录取通知书名为“精芯北邮”，以北邮蓝为主色调，将“科技与活力”作为主旋律。录取通知书上，“2022”用了阿拉伯数字、计算机二进制、摩斯密码三种方式书写，意在用“邮电”基因激发北邮学子对信息通信的浓厚兴趣。

中国美术学院：复刻百年前的信纸图样

中国美术学院寄给学子们的录取通知书封面上是林风眠先生所题“为艺术战”四字，通知书的设计灵感源自国立艺专时期的信纸，上面还写着“国美四句教”：介绍西洋艺术、整理中国艺术、调和东西艺术、创作时代艺术。

通知书在色彩上进行区分，本科生录取通知书为红色，象征热情与活力，硕士录取通知书为银色，象征智慧与创造。博士录取通知书为金色，象征经典与思索。

哈尔滨工业大学：通知书上镶宝石

2022年哈尔滨工业大学的录取通知书外观酷似芯片主板，科技感十足。正面封固有学校自主研制的金刚石或蓝宝石，背面可呈现夜光效果。希望2022级新生通过学识的雕琢、人生的磨砺和心智的锤炼，在未来的人生路上闪耀出不一样的光彩。

四川大学：“锦凤递书”展现书卷巧思

2022年四川大学录取通知书以“锦凤递书”为设计概念，卷首锦凤环绕校徽，衔来入蜀治学的喜讯。卷末海浪翻涌托举校训，彰显“海纳百川”的胸怀。褐金底色，不变的是历史厚重底蕴，书卷巧思，展开的是明日坦荡新程。

温州大学：非遗技术与3D技术碰撞出火花

温州大学今年的录取通知书主打“双非遗”特色，融入了温州“细纹刻纸”和“木活字”两项工艺。其中，录取通知书的首页是由设计师在细纹刻纸传承人林邦栋刻画的《鱼跃龙门》上进行的二次创作，并融入了现代科技3D激光技术，用视觉设计体现透空感和3D悬浮动感。明年温州大学将迎来90周年庆，录取通知书内页由木活字传承人吴魁兆手工印刷，用小楷细述了温州大学90年来的历程。

山西大学：手绘磁性书签开启新未来

今年山西大学的录取通知书也很别致，深蓝色信封搭配金色文字，正面以学校校徽作封口，背面校徽两侧的数字寓意从过去到现在的百廿校史。打开信封内部誊印的十六字校训，是一代代山西大学学子的精神烙印。与录取通知书一同寄送的，还有精致的五枚手绘磁性书签，代表山西大学五处标志性建筑——山西大学堂、文科楼、图书馆、坞城和东山两校区主楼。

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还有很多高校的录取通知书

既充满创意巧思又饱含深情期许

祝福所有学子

在即将开启的人生新阶段

书写更多精彩

开启绚烂未来

（策划/设计：王莹 综合人民日报、央视新闻报道）

(责编：郝孟佳、李依环)