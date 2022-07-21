7月20日，教育部、中国科学院、中国工程院和中国科协举行国家智慧教育平台“暑期教师研修”专题上线暨“全国科学教育暑期学校”启动仪式。教育部党组书记、部长怀进鹏出席仪式并宣布“暑期教师研修”专题上线、“全国科学教育暑期学校”启动。中国工程院党组书记、院长李晓红，中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓，中国科学院副院长高鸿钧出席仪式并讲话。教育部党组成员、副部长郑富芝主持仪式。

怀进鹏指出，习近平总书记对教师队伍建设高度重视，多次发表重要讲话，作出重要指示批示，对广大教师提出殷切期望和明确要求。当前面对世界百年未有之大变局，实现人才自主培养和科技创新自立自强的需求尤为迫切。在国家智慧教育平台上线“暑期教师研修”专题，同时开展“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训，是科教融合共同推动教师成为教育变革主力军的重要实践和积极探索，更是扩大优质教学资源覆盖面的重要行动。我们要坚持立德树人的育人观，坚持教育优先发展观，坚持教师为本的质量观，着力打造高水平师资队伍，坚定不移走好人才自主培养之路，走好中国特色社会主义教育事业发展之路。

怀进鹏强调，各地各校要以暑期教师研修为契机，全面推进教师队伍建设提质增效，加快建设教育强国。一要引导广大教师争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。大力健全师德师风建设常态化长效化机制，弘扬立德树人初心。二要大力推进教育教学理念转变和能力提升。广大教师要深刻理解和把握新时代教育的规律和特点，有效转变教育教学理念和教学方法方式，各地教育部门和学校要建好用好教师研究资源，促进教师专业发展。三要推动优质教育资源共享，满足人民群众对美好生活的期盼，提供更加公平更高质量的教育。各地教育部门和学校要用好数字化红利，推进优质资源的均衡配置，让资源活起来，缩小区域城乡校际教育差距。

高鸿钧表示，习近平总书记高度重视科普工作和科学教育工作，多次作出重要指示和批示，为全面提升青少年科学素质工作提供了根本遵循，对提升教师的科学素养提出了更高要求。科技界和教育界一直有着不解的渊源，双方同根而生、水乳交融，是我国科技事业、教育事业的中流砥柱。国家的强盛，民族的复兴需要储备青少年科技战略人才，也需要培养高素质的教师队伍。中国科学院作为我国自然科学最高学术机构，作为国家战略科技力量主力军，在做好科技创新工作的同时，历来高度重视科普工作，愿意为提升教师队伍的科学素质贡献力量，也敞开大门欢迎全国的教师到中科院参观交流。

李晓红表示，教师是人类灵魂的工程师，是立德树人的践行者，是学生成长的引路人。面对新一轮科技革命和产业变革，全球教育发展趋势呈现出“科学-技术-工程”动态均衡的人才培养体系。为满足国家的战略需求，迫切需要提升教师队伍的科学素养、技术创新与工程集成创新的理念和能力，为国家培育一大批不同类型、不同层次的创新型科技人才。开展“全国科学教育暑期学校”意义重大，有助于把“科技成就梦想、工程铸造辉煌”的种子早早播进青少年的心田，启蒙和正确引导青少年热爱科技、热爱创新，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。工程院将聚焦国家重大战略需求，加强战略咨询研究，为工程教育发展包括教师队伍建设建言献策，与高校和企业合作建好教育基地，为院士助力青年工程科技人才培养创造良好条件。

张玉卓指出，打造暑期教师研修线上平台，开办全国科学教育暑期学校，是推动科学教育的有效途径。中国科协要当好桥梁纽带，团结凝聚广大科技工作者，深入贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，加快实施科教兴国人才强国战略，积极投身科学教育，共同服务国之大者。一是深化战略协同，推动“双减”政策扎实落地。引导科学家和科技工作者关心支持未来人才培养，共同开创中国教育更高质量、更有内涵、更具潜力的新境界。二是整合科普资源，支撑科学教育高质量发展。加强现代科技馆体系建设，创新开展青少年科技活动，构建智慧科学与智慧教育连接的资源融通渠道。三是弘扬科学家精神，培育高素质科学教师队伍。积极引荐科学家、科技工作者、科普工作者参与科学教师培训，突出为科学教师服务的针对性精准性实效性。

启动仪式后，中国科学院院士、清华大学教授朱邦芬以“培育杰出基础科学人才之道”为题为全国广大教师做首场专题报告，同步在国家智慧教育平台进行直播。

启动仪式以视频形式举行，在教育部机关设主会场，在各省级教育部门、部属高校、部省合建高校设分会场。教育部党组成员，教育部相关司局和直属单位主要负责人在主会场参加。各省级教育部门、部属高校、部省合建高校负责人在分会场参加。

7月20日至8月31日间，教育部在国家智慧教育平台设立“2022年暑期教师研修”专题，服务各级各类学校教师的暑期研修学习需求。同时，组织院士、科普工作者、教育专家等，开展“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训，提升教师的科学素养。这是教育部首次会同有关部门面向全国各级各类学校教师举办的暑期在线培训。

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