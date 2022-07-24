人民网北京7月23日电 （记者孙竞）“爸爸，我高考考了652分，我想您了！今天我收到了您母校的录取通知书，正式成为您的学弟啦！”

22日，一封满载希望的录取通知书从北京到内蒙古通辽，终于抵达中国人民大学2022级准新生包家骏的手中。接过封盒，包家骏与母亲怀着激动的心情小心翼翼地打开了这份沉甸甸的、独树一帜的“礼物”。

包家骏与母亲怀着激动的心情打开录取通知书。校方供图

在看到录取通知书的那刻，包家骏与母亲不由自主地念起上面的文字：“包家骏同学，祝贺你被录取到中国人民大学经济学类专业。中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，人才荟萃、名家云集。希望你传承红色基因，心怀‘国之大者’，来人大唱响壮丽的青春之歌，不负韶华，不负时代，不负人民，争做‘复兴栋梁、强国先锋’！”

27年前，也是这样的一个收获时节，包家骏的父亲包占全以优异成绩考入中国人民大学。1999年7月，包占全以优异的成绩毕业，他放弃了在大城市的工作机会，以建设家乡、保卫科尔沁一方平安为己任，毅然决然地投身到公安工作的洪流当中。因公牺牲后，包占全被自治区人民政府评定为烈士。

时隔27年的“梦想”在此刻交融，这是关于爱和传承的故事，更是两代人大人新生活起航的重要时刻。

当天，中国人民大学党委书记张东刚与包家骏现场连线，共同见证这个重要时刻。从北京到通辽，屏幕两端，真诚地讲述，亲切地互动，欢笑声时而悦动。

中国人民大学党委书记张东刚与包家骏现场连线。校方供图

“27年前，你的父亲怀揣着梦想走进了人大校园。27年后，你追随着父亲的脚步考进人大，这是对父亲最好的告慰与纪念，这份传承与深情，让我们感动。祝贺你！欢迎你加入中国人民大学。”张东刚向包家骏和母亲送上了问候与祝福。

他勉励家骏以迈入人大为新的起点，牢记党的教诲，立志民族复兴，练就过硬的专业本领，走好自己的成长之路，勇做“复兴栋梁、强国先锋”，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

包家骏表示，今天收到学校的录取通知书，并且和张书记进行了一次温馨而难忘的连线，感到激动、兴奋、自豪。学校的关心与期许将激励着他自强不息，不断提升自己。他将会继续努力学习，全面发展，奋力前行，不负韶华。

据悉，今年高考成绩放榜后，包家骏收到很多名校的邀请，但是在他的心中，早已经有了坚定的选择：中国人民大学，因为这是他父亲的母校。“父亲牺牲后，我曾悲伤过，也曾徘徊迷茫过，但是我觉得这样父亲并不会安息，所以我要更努力、更优秀，让父亲为我而骄傲。” 包家骏说。

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