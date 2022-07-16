原标题：首都高校百支团队奔赴22个省份119个乡村助力乡村振兴

首都高校组织百支团队奔赴乡村振兴一线。 北京市教委供图

经各高校选拔推荐、专家集中评审，来自北京高校的100支实践团队入选首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。实践团队将利用暑期时间，奔赴全国22个省份的119个乡村开展实践，以文化兴农、科技支农、卫生惠农、智慧助农等，助力乡村发展，投身乡村振兴战略。

记者从北京市委教育工委、北京市教委了解到，今年6月首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划启动，这是2022年北京教育系统“请党放心强国有我”主题教育活动之一，旨在发挥高校人才优势，深入乡村一线、助力乡村振兴、加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

自活动启动以来，各高校反响热烈，积极开展校内遴选推荐，共计48所高校的187支团队参加市级评选，实践内容涵盖文化乡村行动、科技乡村行动、卫生乡村行动、法治乡村行动、美丽乡村行动等方面。最终，57支京外团队、43支京内团队脱颖而出。他们中有的用生物炭缓释肥助力生态农村建设；有的用垂直植物速生技术赋能现代农业；有的用数字创意推动乡村文化传播；有的用专业知识建设法治示范乡村；有的用园林艺术手法打造乡村绿化景观；有的把首都三甲中医院搬到农民家门口……

首都高校组织百支团队奔赴乡村振兴一线。 北京市教委供图

下一步，各高校将组织师生上好这堂“行走的大思政课”，通过开展宣传展示、总结评选和成果转化等，切实保证工作效果，进一步激发广大师生投身乡村振兴的干事热情，奏响“请党放心 强国有我”的时代强音。

十八大以来，北京高校围绕服务国家和首都发展，创新开展红色“1+1”基层党支部共建活动，首都高校的万余个学生党支部参与共建活动，发挥高校专业优势，参与新时代首都建设，高校学生党支部和农村基层支部共同实现了党员受教育、支部得发展、群众得实惠的工作目标，广大青年学子也为首都“美丽乡村”建设贡献了自己的力量；精心推出“双百行动”计划等项目，每年组织100个青年教师社会调研团、100个大学生社会实践团(简称“双百行动计划”)，深入基层一线开展社会调研和社会实践活动，为首都经济、社会、文化、生态建设提供科技、智力和人才支持，产生了一批优秀成果。下一步，北京教育系统将继续围绕中心、服务大局，立足京华大地上好新时代“大思政课”，进一步引导师生深入基层、走到一线，把精彩论文写在京华大地上。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、李依环)