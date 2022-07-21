本报电 综合英国《卫报》、俄罗斯卫星通讯社等消息，最新数据显示，申请留学英国的中国学生数量再创新高，中国已成为英国最大留学生生源国。截至6月30日，今年共有31400名中国学生申请去英国高校学习。

英国大学和学院招生服务中心（UCAS）数据显示，今年申请去英国高校学习的中国学生数量较去年增加10%，较2019年增加近60%。此外，来自尼日利亚和印度的学生数量也创历史新高。2020年之前，英国大部分外国留学生来自欧盟国家，但英国脱欧后，欧盟学生需要付更高的学费，这也成为欧盟学生减少的原因。

UCAS首席执行官克莱尔·马尔尚特认为，尽管新冠疫情对英国教育事业造成一定破坏，但学生申请数创下纪录的消息令人鼓舞，“英国大学将继续支持这些学生。”

此外，今秋将赴英留学的学生需要注意签证申请时间。英国签证与移民局已于近日对2022年学生签证申请做出了官方提示，由于疫情、国际局势等原因影响，英国学生签证的受理时间将会延长。因此，建议2022年秋季入学的学生即日起便进行签证申请准备，避免因为受理时间延长而耽误入学。

每年8月是学生签证申请最多的时候，签证受理时间也有进一步延长的可能。因此，英国签证与移民局强烈建议学子尽早开始签证申请准备，尽量避免8月的申请高峰期。受到签证受理量的影响，优先服务（Priority）和超级优先服务（Super Priority）服务暂时关闭，英国签证与移民局建议有紧急需要的申请者一定要提早进行签证申请。

（业 丰）

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