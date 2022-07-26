原标题：北京全面开启教师轮岗，会“重锤”学区房吗？

“北京16个区将全面开启教师轮岗”消息一出，坐不住了的除了老师们，还有买了学区房的和要买但还没买学区房的家长们。

与教育资源牢牢捆绑的学区房，会在这一锤之下“走下神坛”吗？

试点之后，全市轮岗将开始

7月20日，北京市教委相关负责人介绍，今年9月秋季开学后，全市所有区都将开展教师交流轮岗。

在2021年8月，北京便宣布将大面积、大比例推进干部教师交流轮岗，东城区、密云区为第一批两个试点区；今年4月，西城、朝阳、海淀、大兴、延庆、门头沟6个区也加入其中。

消息一出，大家普遍关心的的是教师会不会在北京市16个区之间跨区轮岗。参考此前各区文件精神及轮岗试点情况，目前还是以各个区内部轮换为主。

“我们学校大概有200名左右的老师，今年的轮岗指标有10个，已经找好交换学校了，都是在西城区附近几个学校。”北京市西城区一位教师向中新财经记者介绍，如果跨区轮岗，轮岗教师的居住生活等问题会比较麻烦，目前还没有跨区轮岗的消息。

同时，也有人担心会不会有学校派一些年轻、经验不足的教师轮岗，以“糊弄过去”。

北京市海淀区一位刚入职两年的年轻教师对记者表示，自己学校接到可能轮岗通知的都是学科代表、骨干等优秀教师，“人事部私下问了他们的意见以便后期统筹，我们年轻教师还不参与轮岗，只是在学校大会上提到过，让大家都做好准备。”

根据北京市教委相关负责人在去年8月的介绍，从校长层面来说，离退休时间超过5年、并且在同一所学校任职满6年的正副校长原则上应该进行交流；教师层面，在编在岗教师，距离退休时间超过5年并且在同一所学校连续工作6年及以上的教师，原则上进行交流。

北京市西城区金融街片区一处学区房。 中新网左宇坤 摄

如何影响学区房？

“教育资源均衡化其实也是破解优质学位过于拥挤的问题，体现了北京对于学区学位矛盾问题大刀阔斧改革的导向。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，此举其势必可以对虚火的教育和住房市场产生降温的影响。

“对学区房肯定是有影响的，但对于西城来说，从‘731政策’出台以来，市场已经逐步理性很多了。”北京市西城区房产中介小景对记者表示。

“731政策”指的是2020年4月，西城区教委发布的“多校划片”新政，明确自2020年7月31日后在西城区购房并取得房屋产权证书的家庭适龄子女申请入小学时，将不再对应登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。

西城向来位于北京学区房金字塔的顶端，“金德月”(金融街、德胜、月坛)三大学区由于优质学校遍布，进而成为了顶端中的塔尖。

“印象最深的是‘731政策’刚发布时，有位客户以18万元左右的单价冲刺买了一套德胜的学区房想赌一把，结果被调剂到相邻片区。而从这两个月的销售情况看，类似房子的单价差不多是15-17万元，这两年来顶尖学区房的价格是有所走低的。”小景表示。

但这也带来了学区房价格“削峰填谷”的问题。“西城几个教改政策落实得很实在，不少想要赌一把对口牛小的家长都被多校划片分到了片区之外。这也就带来了另一个风气，家长们开始和开盲盒一样博概率，听说哪里分配到牛小的概率高又都扎堆买。”

据小景介绍，西城原本的“头部学区”的德胜、金融街等片区冲击比较大；但部分“中下水准学区”却迎来了利好，比如大椿天学区、广外、广牛等片区，房价有所提升。

“但这些变动基本还都是‘731政策’后多校划片带来的，北京全市轮岗的消息刚刚发布几天，还没有感受到给市场带来的较大变动。”小景说，最近德胜片区挂盘量确实大了，不少人想要出手，但是不是有价无市还不好说。“我最近听说过降幅较大的，是一套50㎡多的房子，从598万元降到588万元出手的。”

但值得注意的是，除了北京，深圳、上海等多个热点城市也已经或即将展开教师轮岗制度。政策指挥棒所指之处，也出现了不少学区房价大跳水的情况。

“对于全国其他城市来说，今年下半年教师轮岗制度也会推进，这是目前教育均衡改革中一项非常重要的实质性内容，都是需要积极给予关注的政策要点。”严跃进说。(中新财经记者 左宇坤)

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