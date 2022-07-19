人民网北京7月19日电 （记者何淼）国际古地理学会（International Society of Palaeogeography，ISP）成立大会日前在中国石油大学（北京）召开。中国科学院、中国工程院的13名院士，以及来自15个国家的200余名会员和嘉宾通过线上线下的方式出席了本次会议。

古地理学是地质学的一门分支学科，是石油、天然气、煤炭等重要矿产资源预测和勘探的“指南”，对国家的能源发展具有重要的战略意义和现实意义。据了解，古地理学目前已经形成了岩相古地理学、生物古地理学、构造古地理学、第四纪古地理学等众多分支，亟需一个国际程度深、专业性强的学术交流平台。

图为国际古地理学会成立大会现场。中国石油大学（北京）供图

经过数十年的发展，中国的古地理学研究已居国际古地理学的前沿水平。为促进国际范围内古地理学的发展和创新，有效指导全球矿产资源（尤其是油气资源）的勘探和开发，并进一步提升中国在国际古地理学界和地质学界的话语权和影响力，自2013年起，中国石油大学（北京）冯增昭教授发起举办了5届国际古地理学学术会议。基于国际古地理学术会议期间代表的呼声，冯增昭教授在多个国家的地质学家的支持下，发起了成立国际古地理学会的申请。

据介绍，国际古地理学会是由世界各国的古地理学及其相关学科的专家自愿组成的国际性、学术性、非营利性的社会团体，是我国成立的第一家地质学领域国际性学术组织，其业务主管单位为教育部，登记管理机关为民政部，挂靠单位为中国石油大学（北京）。

该学会的成立将为国内外古地理学界开展学术交流提供新平台，为我国及世界古地理学的研究发展带来新动能，为国际性社会组织参与全球治理探索新路径。学会将致力于促进世界各国古地理学的交流、发展和创新，为矿产资源尤其是石油和天然气资源的预测和勘探服务。

中国石油大学（北京）校长吴小林在致辞中表示，作为国际古地理学会的挂靠单位，中国石油大学（北京）将切实保障学会在国际学术会议召开、学术期刊发展、学术组织交流、学会规模化发展等方面的需求，并以此为契机，推动学校“双一流”学科建设发展。

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