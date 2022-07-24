原标题：我国从六方面集中帮扶未就业高校毕业生

新华社北京7月22日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹在22日召开的人社部2022年二季度新闻发布会上表示，从7月份开始，人社部门启动实施离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，重点通过“三个推进、三个强化”，集中对未就业毕业生进行就业帮扶。

“我们推进服务亮相，统筹各地人社部门服务力量，运用各种渠道，集中亮出线上线下求助途径、招聘平台、服务机构目录和政策服务清单。”张莹介绍说，“目前，各省普遍面向毕业生发布了公开信，人社部已经开放了未就业毕业生求职登记小程序，超过20万未就业毕业生登记了求职意愿。”

她表示，在推进精准服务方面，人社部门将联系掌握的未就业高校毕业生，了解他们的求职意向和服务需求，提供针对性的职业指导、岗位推介、技能培训和就业见习岗位。有就业需求的未就业毕业生可以主动到当地人社部门寻求帮助。

推进政策快办。围绕服务高校毕业生的高频事项，实施就业创业一件事“打包办”，分类推出基层就业、企业吸纳、自主创业、灵活就业、培训见习等政策礼包，集中兑现税收减免、创业担保贷款、资金补贴等政策，确保高校毕业生能够及时足额享受到政策红利。

2022年7月21日，福州举行“好年华，聚福州”来榕青年人才对接座谈会，帮助来榕的青年人才就业创业，促进青年人才与用人单位的供需对接。新华社记者 林善传 摄

强化岗位推送。“我们高频举办百日千万网络招聘、大中城市联合招聘等系列招聘活动，不间断为毕业生提供就业岗位信息。仅百日千万网络招聘专项行动，自5月份以来，各地就已开展线上招聘活动1.1万场。”张莹说，此外还加快推进事业单位公开招聘，实施“三支一扶”等基层服务项目，做实公共部门岗位招录工作。

强化困难帮扶。坚持把困难毕业生作为重点服务对象，聚焦脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾和较长时间未就业的毕业生，开展结对帮扶，制定“一人一档”“一生一策”帮扶措施，优先推荐岗位、优先落实政策、优先组织培训见习，帮助他们尽快实现就业。

强化权益保障。“我们始终把促进高校毕业生就业作为重中之重。”张莹说，“针对高校毕业生就业中存在的就业歧视、虚假招聘等问题，人社部正开展人力资源市场秩序清理整顿，将坚决查处各类影响就业的违法违规行为，为高校毕业生求职就业营造良好的市场环境。”

(责编：郝孟佳、熊旭)