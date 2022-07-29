原标题：闽侯多措并举为大学城高校毕业生提供就业服务

留人诚意满满 引才硕果累累

闽侯多措并举为大学城高校毕业生提供就业服务

又是一年毕业季。近日，来自福建农林大学风景园林专业的毕业生多多在闽侯找到了心仪的工作。从小生长在北方的她，选择来到闽侯就业的原因很简单，这里给毕业生提供了住房补贴、人才公寓等给力政策。

诚邀天下英才。坐拥福州大学城的闽侯县出台了鼓励高校毕业生来县留县就业创业七条措施，每年设立1000万元专项“资金池”，2021年兑现大学生“万元补贴”705万元。此外，在校大学生和高校毕业生在闽侯可叠加享受购房补助政策，最高可领取18万元购房补助……

诚意满满的人才政策让越来越多的大学城高校毕业生来到闽侯，让青春和智慧在八闽首邑闪耀光芒。

毕业生最高可领取18万元购房补助

6月12日上午，福州大学旗山校区风雨馆内人声鼎沸，2022年“好年华·聚福州”闽侯专场校园供需见面会的开篇——福州大学专场招聘会在这里举办。

招聘会现场，一块印有“在校大学生和高校毕业生可叠加享受购房补助政策，最高可领取18万元购房补助”的展板十分吸睛。

闽侯县委组织部相关负责人介绍，2022年6月15日至10月15日期间，在闽侯县(不含高新区，下同)购买一手商品住宅的个人，奖励1万元~ 3万元；办理一手商品住宅不动产权证的个人，按已缴交契税的50%~ 80%给予奖励。在校大学生和高校毕业生可叠加享受购房补助政策，最高可领取18万元购房补助。

为做好高校毕业生就业工作，闽侯县人民政府办公室印发《闽侯县鼓励高校毕业生来县留县就业创业七条措施》，对全日制本科及以上应届毕业生和技工院校预备技师班及以上毕业生，在我市企事业单位稳定就业或自主创业，按规定缴纳城镇职工养老保险三个月以上并落户闽侯县的，按每人1万元的标准一次性发放生活补贴。给予外地生源高校毕业生一次性租房补贴，提供求职实习短期免费住宿。

外地毕业生可享3个月免费住宿

“我决定留在闽侯工作！”问及毕业后去哪里工作，来自闽江学院的毕业生彭安娜坚定地回答。为啥这么多高校毕业生选择闽侯？原来是闽侯县的留人举措诚意满满，解决了高校毕业生“住哪里”的切身问题。

为落实高校毕业生就业创业十大专项行动，吸引毕业生来县留县就业创业，闽侯县为求职毕业生提供“一对一”保姆式上门服务以及快捷酒店免费住宿。

“我通过‘福州人社’微信公众号在线提交申请资料。审核一通过，闽侯县人社局就直接联系上我，提供免费住宿及一系列岗位信息，解决了我就业的后顾之忧，真的很贴心。”彭安娜说。

衣食住行是每个人生活的根本。2022年，闽侯县实施“货币+实物”住房保障，在提供399套人才公寓的基础上，面向新入职企业的全日制本科及以上高校毕业生提供10万元~ 15万元购房补助或每月400元~900元租房补贴，解决人才后顾之忧。

该县还提供求职实习短期免费住宿，毕业三年内有意来闽侯县求职实习的全日制高校外地生源毕业生和技工院校预备技师班及以上毕业生，可申请享受三个月免费住宿。根据闽侯县地域和园区分布特点，分别由青口投资区提供床位150个以上，闽侯经开区提供100个以上，上街镇提供50个以上，并由以上三个单位与当地快捷酒店签订合作协议，按实际需求安排床位，极大地解决了毕业生初入社会的住房焦虑，给了他们一个温暖的家。

好政策为毕业生实现就业梦

闽侯县人社局相关负责人介绍，为了给高校毕业生和用人单位搭建一个沟通桥梁，2022年“好年华·聚福州”闽侯专场校园供需见面会现场组织了60多家用人单位，为毕业生提供800多个就业岗位，邀请4所高校的学生前来参加，同时为在校大学生提供“好年华·聚福州”社会实践及“扬帆计划”实习岗位200个，为闽侯县域经济发展提供强有力的人才支撑。

来自福州大学的新疆姑娘沙同学在大学四年间深深地爱上了闽侯这个气候宜人、环境宜居的地方。立志做一名体育教师的她在招聘会上向闽侯六中、闽侯青口小学投了简历。“这次招聘会除了企业到场之外还有学校等事业单位来招聘，单位类型丰富，很方便我们进行面对面的沟通交流。”沙同学对记者说。

为鼓励社会资源为毕业生就业提供专业化服务，闽侯县鼓励用人单位出台吸纳高校毕业生就业的配套措施，不断提高薪酬待遇水平，共同营造引才、留才的良好环境。同时加强就业创业工作组织领导和经费保障，建立工作责任制和通报制度，把高校毕业生就业创业工作列入县直部门、乡镇(街道)年度绩效考核内容。（记者 谭湘竹 通讯员 丁进 侯宣新）

(责编：郝孟佳、熊旭)