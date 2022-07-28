原标题：安徽推出“皖创22条”支持创业

鼓励科研人员在皖兼职或离岗创业，赋予高校院所横向项目结余经费分配自主权；实施“创业安徽训练营工程”；实施企业加速成长“千里马计划”……安徽近日出台《创业安徽行动方案》，推出“皖创22条”，着力解决创业主体不活跃、创业平台不多元、创业能力不够强、创业融资不通畅等问题，努力让创业成为安徽的时尚活力和形象名片，让安徽成为各类人才的创业热土。

27日，安徽省政府新闻办举行“创业安徽行动”新闻发布会，安徽省人力资源社会保障厅厅长王炜解读了《创业安徽行动方案》。

据介绍，《创业安徽行动方案》提出1个总目标和7类分目标。1个总目标是“到2025年底，形成创业环境一流、创业主体活跃、创业成果迸发、创业氛围浓厚的新格局”。7类分目标是“每年新增市场主体100万户以上；培育省、市专精特新企业1000家左右；支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等创业者10万名以上，支持科研人员等创业者1万名以上；培育省级以上创新创业孵化载体100个以上；开展创业培训10万人以上；新增普惠小微企业贷款1000亿元以上；到2025年力争50%左右设区的市达到国家级创业型城市标准”。

王炜介绍，围绕“1+7”目标，从六个方面提出22条具体举措。

在聚焦四个重点领域、突出高端产业引领方面，聚焦高科技领域，积极引进高精尖创业团队；瞄准产业链短板领域，引导支持创业者围绕产业链锻长补短开展创业；突出“四新”经济领域，促进新的经济形态和模式不断涌现；关注大众创业领域，使每名创业者都有施展身手的舞台。

在培育四类创业主体、扶持创业重点群体方面，对高层次科技人才团队，在各市天使基金投资支持基础上，省级统筹基金资金给予支持；鼓励科研人员在皖兼职或离岗创业，赋予高校院所横向项目结余经费分配自主权；支持高校毕业生等青年创业，给予创业补贴、税收减免等支持；鼓励返乡人员创业，给予购置设备、租赁厂房、吸纳就业等补助。

在搭建四大创业平台、提供全周期集成服务方面，建设高水平创业孵化平台，高质量打造“科大硅谷”等引领型创新创业平台，设立离岸科技企业孵化器；开辟大众创业孵化空间，政府投资开发创业载体应安排30%左右的场地，免费提供给高校毕业生、返乡农民工等群体；支持龙头企业创办专业孵化器，支持社会资本建设民营孵化基地；用好优质工业互联网平台，支持各市评选“产品+应用场景”解决方案。

在完善四位一体培训体系、阶梯式培育创业主体方面，培育引进创业教育服务机构，认定省级创业研究院；丰富创业培训形式，实施“创业安徽训练营工程”；举办具有全国影响力的创业安徽系列大赛；辅导企业加速成长，实施企业加速成长“千里马计划”，梯度培育高成长企业。(记者 吴兰)

(责编：郝孟佳、熊旭)