7月21日，中共中央宣传部举行中外记者见面会，五位“最美基层高校毕业生”围绕“激昂青春 筑梦基层”分享自己的奋斗故事。

坚守“让乡亲们富起来”的初心和梦想，现任重庆市荣昌区吴家镇党群办主任、双流村第一书记的杨媚大学毕业在蔬菜基地工作两年后，通过考试成为一名大学生村官。“我带领村民建成了600余亩蔬菜大棚，增加经济收益1000余万元。”杨媚说，“我在这里成家，也在这里成长，每天穿梭在田间地头，行走在农家小院，早已成为双流村不可分割的一分子。”

大学毕业后，如今已是贵州省织金县医保中心主任的雍朝斌选择到基层医院从事护理工作。工作期间，雍朝斌主动申请到偏远山村担任驻村第一书记，带领当地推行“龙头企业+村集体经济+农户”的发展模式，还利用专业特长积极引导村民参加新型农村合作医疗，组织义诊活动十余次。2020年，她更是跟随贵州省援鄂医疗队赶赴武汉，担任江汉方舱医院医疗工作队队长、临时党支部书记，为新冠肺炎疫情防控贡献了自己的力量。

在自己最美好的青春年华，陶建刚选择在大学毕业后作为一名特岗教师，来到大山深处的陕西照金北梁红军小学，开启支教生涯。如今，陶建刚已是陕西省铜川市耀州区石柱镇上安小学校长。“在我看来，红色教育不仅是忆苦思甜，更重要的是让孩子们继承前辈们的执着和无私奉献精神。”陶建刚表示，看着孩子们在学习和成长中收获骄傲与自豪，也增强了自己传承红色基因的使命感和责任感。

对于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县副县长崔久秀而言，常被问到的问题，就是“你为什么到新疆？为什么到基层？”生长于齐鲁大地的她，大学毕业后背起行囊，来到南疆基层工作。“在新疆八年间，我先后在县、乡、村、社区、农场等多个岗位工作，给孩子们办起‘红领巾小课堂’，还和大家一起发展现代种植养殖业和戈壁农业来增加收入。”崔久秀感慨，“和大家共同奋斗致富的道路上，在组织的关心和许多人的帮助下，我在祖国边疆扣好了人生第一粒扣子。”

在AR领域自主创业，带领团队攻克多项核心技术，取得核心专利50项；成功研发纳米光栅波导光学显示器件，技术指标与显示效果达到国际领先水平……1990年出生的北京枭龙科技有限公司董事长史晓刚，投身科技创新领域交出一份亮眼答卷。“如今，我们国家创新创业环境非常好。我也希望高校毕业生，尤其是对科技创新感兴趣的毕业生可以投入其中，尽情发挥聪明才智，通过创新创造实现人生价值，为国家的科技创新贡献自己的青春力量。”史晓刚说。

（据新华社北京7月21日电 记者王鹏）

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