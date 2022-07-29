原标题：多地查处公务员考试违纪行为，这些人禁考五年

近日，多省份密集公布了2022年度公务员省考笔试成绩，随着笔试成绩放榜，一些省份也集中公布了公务员考试中查处的考生违纪违规情况，诸多考生拟被取消考试成绩，有考生五年内被限制报考公务员。

资料图：2022年3月26日，四川省眉山市2022年上半年公开考试录用公务员笔试开考。何洪 摄

公务员省考笔试成绩密集放榜

今年7月9日至10日，全国20余省份举行了2022年度公务员招录笔试，部分地区今年的公务员招录规模较往年有所扩大，由于考试延期举行、面向应届生招生规模增大等因素，有关今年公务员省考笔试成绩的消息也颇受关注。

连日来，海南、宁夏、河南、河北、陕西等十余省份密集公布今年公务员省考的笔试成绩，省考放榜的消息频频登上网络热搜榜。

随着笔试成绩公布，不少地区同时公布了资格复审和面试时间。例如，湖北省于7月27日公布省考笔试成绩和最低合格分数线，7月31日前完成资格复审，8月5日至7日组织面试。

河南的公务员面试工作将于8月2日至5日开展，参加面试的人员根据拟录用职位人数与参加面试人数1∶3的比例，按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定。笔试有一科缺考、作弊或成绩为零分等情况，以及达不到最低合格分数线的，不得进入面试。

图片来源：《长江日报》微信公众号

答案雷同、携带作弊器材，多地查处违纪考生

伴随公务员考试笔试成绩的出炉，部分地区也晒出本次考试和阅卷期间查处的违纪违规问题。

7月18日，海南省考试局在官网公布了一份50人的公考违规违纪考生名单和处理意见。这份公务员考试违规违纪拟处理公告显示，此次海南省考中有50名考生在行政职业能力测验、乡镇申论、公安专业等科目考试中，存在违纪违规行为，拟对相关考生作出相应科目(场次)考试成绩为零的处理。

这些考生的违规违纪问题包括“考试结束信号发出后继续答题”、“作答内容雷同”、“在规定以外的位置标注本人信息”等。

在湖北，7月21日，湖北省公务员局和湖北省人事考试院连续发布两则公务员笔试应试人员违规违纪行为拟处理公告，拟对75人违规违纪行为作出处理。

这其中，73名考生存在违规违纪行为或被认定为雷同答卷考生，拟给予其“当次该科目考试成绩为零分的处理”；2名考生被认定违规违纪，拟给予其取消本次考试资格并五年内限制报考公务员的处理。

7月22日，陕西省人事考试中心也发布了省考笔试中违规违纪考生的处理情况，对于存在一般违规违纪行为的56名报考者给予“该科目考试成绩无效”的处理；对在考场内携带“作弊器材”的1名报考者，给予其“取消本次考试资格并五年内限制报考公务员”的处理；对在考试期间及考后未能按规定核准身份的32名报考者，相关科目成绩记0分。

资料图：山西太原一公务员考点，考生准备进入考场。中新社记者 武俊杰 摄

公务员考试失信将面临什么？

对于公务员考试违规违纪行为的处理，去年9月中组部、人社部发布的新版《公务员录用违规违纪行为处理办法》中有详细规定。其中，以“所涉科目(场次)考试成绩为零分”处理的行为包括，将规定以外的物品带入考场，经提醒仍未按要求放在指定位置，未在指定座位参加考试，考试结束信号发出后继续答题等。

“取消本次考试资格并五年内限制报考”的违纪行为包括，抄袭他人答题信息或者协助他人抄袭答题信息，查看、偷听违规带入考场与考试有关的文字、视听资料，使用禁止携带的通讯设备或者具有计算、存储功能电子设备等。

当然，也有终身限制报考的行为，包括使用伪造、变造或者盗用他人的居民身份证、准考证以及其他证明材料参加考试，代替他人或者让他人代替自己参加考试，非法侵入考试信息系统或者非法获取、删除、修改、增加系统数据等。

值得一提的是，对于“雷同卷”的认定，按照这份文件的规定，报考者之间同一科目作答内容雷同，并有其他相关证据证明其作弊行为成立的，或可视具体情形给予五年内直至终身不得报考公务员的处理。

其实，今年省考笔试举行之前，不少省份就在考前提醒中就特别提到了雷同卷的处理。例如，陕西就在考前提示考生，考试结束后，将采用技术手段甄别雷同答卷，被甄别为雷同答卷的，将给予考试成绩无效的处理，并视情节按有关规定处理。因考试中被他人抄袭，判定为雷同答卷的，后果自负。

(责编：郝孟佳、熊旭)