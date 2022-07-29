原标题：重庆启动就业援助“暖心活动” 助困难人员就业创业

图为重庆启动就业援助“暖心活动”招聘现场。 重庆人社供图

记者28日从重庆市人力资源和社会保障局获悉，为做好困难人员就业援助，按照统一部署，重庆正式启动就业援助“暖心活动”。从今年8月至10月，重庆将在全市范围内，帮助包括脱贫家庭、最低生活保障家庭、零就业家庭及身有残疾、长期失业人员等尽快就业创业，让已就业援助对象就业稳定性进一步增强。

“我们将结合全市人力资源信息库建设，以社区、村为单元组织基层就业工作人员、劳务经纪人，全面摸排困难群体未就业人员信息。”重庆市人力社保局相关负责人说，依托街道、社区等基层平台，重庆将收集一批便民商业、物业管理、家政服务、保洁保绿、基层协管等城乡社区岗位、灵活就业岗位；依托公共就业服务机构、人力资源服务机构，收集一批疫情防控、生活保供、交通物流等重点企业及中小微企业急需紧缺岗位，并准备一批岗位所需的技能培训项目；依托国有企事业单位和社会责任感强的大中型企业，提供一批知识型、技术型等适合高校毕业生的就业岗位，设立一批低门槛、有保障的爱心岗位，开发一批安排残疾人的按比例就业岗位。

“我们还将组织开展送岗活动。”该负责人说，重庆还将筛选适合援助对象的岗位信息，通过短信、微信、APP等方式“点对点”定向推送；搭建招聘流动平台，开出“就业大篷车”、设立“就业驿站”，送岗位进社区、进家门；运用直播带岗、云招聘等线上服务模式，举办小规模、专业化、高频次线下专场招聘会；同时，开发一批公益性岗位，对通过市场渠道难以就业的实施托底安置，给予公益性岗位补贴和社会保险补贴，并根据需要及时开发一批临时性公益性岗位。

值得一提的是，重庆还将开展援助对象与参保人员、低保家庭数据共享比对，为参加失业保险的援助对象按规定兑现失业保险金、失业补助金等失业保险待遇，为基本生活出现暂时性、阶段性困难的未参加失业保险、未纳入低保的援助对象按规定实施临时救助。

在就业服务方面，重庆将组织职业指导师、创业培训师、劳务经纪人、基层服务人员组成服务团队，深入社区乡村基层开展见面服务，为每名失业困难人员量身定制帮扶计划，开展分类帮扶。

据悉，2022年1月至7月，重庆市实施困难人员就业帮扶专项行动，已帮扶8.68万困难人员就业，同比增长12.87%。(记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、熊旭)