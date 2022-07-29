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176名港澳大学生将在广州南沙开启6周沉浸式职场体验

2022年07月29日11:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：176名港澳大学生将在广州南沙开启6周沉浸式职场体验

　　据香港《文汇报》报道，7月28日，2022年港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划启动礼暨“湾区创未来”港澳青年实习生故事会在广州南沙举行，176名港澳大学生将陆续在南沙开启为期6周的沉浸式职场体验。

　　主办方为实习生准备了南沙区商务局、产业管理局、金融机构、大型央企、港资企业等众多优质岗位。为帮助“百企千人”实习生在大湾区实现就业转化，南沙与广东省人力资源协会等签约合作，共建实习就业综合公共服务平台，为港澳学生提供游学、实习、就业、执业技能培训等链条式服务。

　　《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》进一步提升了南沙对港澳青年的吸引力，今年的“百企千人”实习计划在粤港澳三地公布后，吸引了800多名在内地、香港、澳门以及海外求学的港澳学子报名。最终，来自香港大学、澳门大学、英国曼彻斯特大学和清华大学、中国人民大学、中山大学、暨南大学等境内外高校的176名港澳生成功入围。

　　来自香港中文大学生物化学专业的赵同学，在启动礼前已经进入广州先进技术研究所实习，辅助研究所内的博士做生物材料的研究。“这是我10年来第一次来到内地，我非常看重这次实习机会，在完成了‘7+3’天的隔离后，就开始在南沙实习实践。”

　　赵同学说，香港也有高质量的实习机会，但与内地相比，岗位少很多，多数学生很难获得机会。过去一周的实习，实验室同事给他充分的实践机会，收获很大。“研究所很重视我们的想法，也非常愿意放手让我去做一些尝试，这对我来说是宝贵的历练机会。”

　　在广州市汇智蓝天国际法律与商事服务中心暨“一带一路”域外法查明中心实习的香港青年吴志远，实习中逐渐对“一个国家、两种制度、三大法域”有了更深的认识。“近年来，国家推行港澳律师取得内地律师执业证(粤港澳大湾区)获准在大湾区内地九市执业，日前澳门律师在内地执业首案在南沙在线远程授权见证，让我感受到南沙是粤港澳三地规则对接的先行区。”

(责编：郝孟佳、孙竞)

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