赵永新

创新是第一动力，人才是第一资源。引才留才不宜单打一、搞一锤子买卖，而要切实尊重人才成长规律、科技创新和市场经济的基本规律，围绕如何激励创新创业这一重点，既要在“真金白银”等硬件方面拿出诚意、有诺必践，也要在创新机制、人才服务、文化氛围营造等软环境改善上精耕细作

又是一年毕业季，盘点今年各地引才留才的举措，与前些年相比有一个可喜的变化：除了在薪资补贴、落户住房等“真金白银”上各显神通，更注重在机制创新、人才服务、文化氛围营造等软环境改善上下功夫。比如，河南省三门峡市进一步向用人主体授权、为人才松绑，完善人才“服务链”，持续优化人才发展生态；成都市大力推动科技成果转化，支持企业、高校院所通过“揭榜挂帅”方式创办新型研发机构，鼓励在蓉高校院所、科研人员、市场化专业运营机构探索“按份共有”结构下的成果转化模式。

创新是第一动力，人才是第一资源。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。引才只是招才引智的第一步，如何留住人才、让他们充分施展才华、创新创业，进而为本地的产业升级和经济社会高质量发展作出贡献，才是打造人才高地的最终目的。因此，引才留才不应单打一、搞一锤子买卖，而是要切实尊重人才成长、科技创新规律和市场经济的基本规律，围绕如何激励创新创业这一重点，既要在“真金白银”等硬件方面拿出诚意、有诺必践，也要在创新机制、人才服务、文化氛围营造等软环境改善上精耕细作。

中国科学院院士施一公曾在一篇文章中写道：“环境与人才的关系好比是作物与土壤：种子的发育、作物的生长都依赖于土壤，贫瘠的土壤不可能培育出壮实的作物……人才的培养需要良好的环境，包括鼓励创新的科技体制、着重能力培养的教育体制以及正气理性的浓厚学术氛围。”这一观点，对于营造软环境、更好引才留才不无启发。

营造软环境，要在深化科技体制改革上下功夫。党的十八大以来，我国在科研经费使用、课题立项评审、人才评价标准、成果转移转化等方面推出了一系列改革举措，为激活人才创新活力发挥了积极作用。但也要看到，上述举措在落实落细方面还有很多工作要做。各地应根据各自的情况和存在的问题，在深化体制机制改革上出实招、真招，早日打通“最后一公里”，充分释放政策红利，进一步增强科技人员的获得感、幸福感。

营造软环境，也要在营造方便快捷、公平竞争的市场环境上做文章。不同于高校院所的实验室研究，创新创业以满足市场需求为目标，具有很强的经济属性，所需要的要素和涉及的环节更多，是不折不扣的系统工程。推动创新创业蓬勃发展，相关政府部门除了要在“放管服”改革上继续发力，还应不断完善综合服务和配套支持，努力营造公平竞争、劳有所得、有效保护知识产权的市场环境、法治环境，让各类人才真正实现“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。

营造软环境，还应把重才、爱才、惜才的理念落到实处。当前，人才作为第一资源日渐成为社会各界的共识。要把共识转化为实实在在的行动，还有很长的路要走。相关部门应转变观念，在相关事宜上因才施策、强化服务，在全社会营造重才、爱才、惜才的浓厚氛围，让科技人员集中精力做研究、心无旁骛搞攻关。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 19 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)