原标题：新华全媒+丨乡村教师叶连平：连续22年暑假为农村学生辅导英语

7月21日，叶连平前往安徽省和县卜陈学校准备迎接学生到来。卜陈学校为叶连平“留守未成年人之家”免费提供了暑期补习教室。

清晨，95岁的叶连平老师已经在安徽省和县乌江镇卜陈村的“留守未成年人之家”，准备开始新一天的工作。

叶连平是卜陈学校的退休教师。他1978年走上讲台，将全部身心扑在农村教育事业上。1991年，叶连平退休后对课堂念念不忘。他眼看着卜陈村外出务工的村民越来越多，许多学生成了留守儿童。2000年，他把自己家打扫出来，创办了“留守未成年人之家”，利用周末和寒暑假为孩子们免费补习英语，至今已有22年。

叶连平无儿无女，和老伴过着俭朴的生活，一个搪瓷茶缸用了30多年，一件衣服穿了几十年还在缝缝补补。但“留守未成年人之家”创办以来从未收取过学生一分钱费用。家远的学生还常常在叶连平家免费吃饭留宿。

“留守未成年人之家”的墙上一面锦旗写着：“乡村永不熄灭的烛光”。叶连平说：“烛光的亮度我达不到，我就是一只小小的萤火虫。”他希望能在三尺讲台上发光发热，直到生命最后一刻。

新华社记者 朱青 摄

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