7月22日，“学校体育这10年”线上交流活动举行，教育部体育卫生与艺术教育司、上海市教育委员会、江苏省教育厅、陕西省教育厅、云南省教育厅相关领导，以及全国各地的专家学者、一线教师共同探讨了学校体育改革发展10年的显著成效、主要经验及发展建议。会上，教育部体卫艺司司长王登峰总结了10年来学校体育取得的显著成效，他表示学校体育已经发生了结构性变化，主要体现在价值理念、教育目标和实现方式三个方面。

王登峰表示，学校体育与10年前相比已产生了本质变化。从价值理念来看，体育课、体育教育、体育实践活动立足于提升广大青少年的健康素养，以体育为载体，促进学生的全面发展，已经成为整个教育系统乃至整个社会高度的共识。从教育目标来看，学校体育已从单纯的体育活动转变为立足于提高学生的全面性，教学内容上也逐渐构建起“教会、勤练、常赛”三位一体的学校体育教学改革内容。从实现方式来看，学校体育不断发展，形成了中国学校体育改革发展的全新理念，包括对课程的刚性要求、体育中考的制度都发生了重大变化。

交流会上，王登峰以校园足球工作为例解读了体育和教育的深度融合，他表示作为过去8年的先行项目，校园足球已经搭建起了完整的竞赛体系，通过竞赛体系的层层选拔，为优秀的足球后备人才的培养构建了一个巨大的蓄水池，这是国民教育体系为竞技人才的培养所作出的贡献，也是一条全新的道路。“学校实现了由国民教育体系培养竞技体育后备人才的改革，真正构建起培养体育竞技人才的新通道。”王登峰说。

王登峰介绍，10年来学校体育的师资队伍建设、经费保障等条件保障有了显著提升，学校体育改革发展的各项政策制度和措施也变得更加全面。此外，学校体育开始因地制宜、通过“家、校、社”全面高效地推动学校体育改革发展。检验学校体育10年来的改革成果，最直接的指标就是广大青少年的健康素养。王登峰介绍，近年来中小学生体质及健康水平不断提高，肺活量水平全面上升，营养不良持续改善，柔韧性、爆发力、速度、耐力的指标也有了明显的调整。

关于未来如何推进学校体育的发展，王登峰提出，要通过结构性变化的三个方面不断发力，持续推进。首先要加强宣传，让学校体育的实现目标更深入人心，让大家充分认识到学校体育教育是“德、智、体、美、劳”全面培养体系中的重要一环。其次，要更加扎实地推进“教会、勤练、常赛”三位一体的教学改革，更加顺畅地建立起“一体两面”的实现机制。此外，在学校体育的实现方式上，要加强制度化和法制化，让学校体育的改革和创新能够构建起长效机制。“希望通过这些举措更好地服务于学校体育发展、更好地服务于广大学生的全面发展。”王登峰说。

本次线上交流活动由教育部体育卫生与艺术教育司指导，全国中小学和高等学校体育教育指导委员会及全国中小学和高校健康教育教学指导委员会主办。

(责编：孙竞、郝孟佳)