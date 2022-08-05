本报记者 李 贞

杜富佳在茶园里，通过直播镜头向网友介绍湄潭茶叶。

（图片来自“人民日报”微信公众号）

韦多（左）从老师手中接过录取通知书。

（图片来自“人民日报”微信公众号）

欧阳卓在高中校门前。

（图片来自“新华社”微信公众号）

盛夏时节，又有许多年轻人踏入人生新阶段。有的人收到了心仪大学的录取通知书；有的人从校园毕业，走上工作岗位；有的人克服重重阻碍，用拼搏和汗水换来充满希望的明天；有的人心怀理想信念，誓将英雄精神代代传承……在网络上，这些青年的故事，令人感动。

奋斗青春最美丽

奋斗是青春最亮丽的底色。近期，各大高校录取通知书开始发放，一张张在奋斗后收获喜悦笑容的青春面孔，格外动人。

韦多是贵州省兴义市第八中学的毕业生。在今年的高考中，他获得699分的好成绩，被北京大学录取。近日，北京大学的录取通知书，送到了这个从大山里走出来的16岁少年手中。

“人民日报”微信公众号报道了韦多的励志故事。韦多出生在黔西南一个偏远的农村家庭，从他家所在的村子到学校所在的兴义市，有近100公里的路程，需要换几次车才能到。高中时，韦多一般半个学期或一个学期才能回一次家。父母常年外出打工，寒暑假时，韦多要一边学习一边照顾奶奶和妹妹，给家人做饭、下地干农活。

独自在外求学时，韦多总是坚强而独立。班主任朱江老师记得，有一次韦多生病了，他去看望。发现孩子的衣着十分单薄，朱江老师便给孩子买了件新衣服。

如今，努力勤奋的韦多实现了自己的“北大梦”，一家人和老师同学们都为他感到高兴。韦多说，希望能在北京大学开放包容的氛围下，继续探索热爱的专业，争取在大学生活中，既能取得学业上的进步，也能培养自己更全面的综合能力。

一步一个脚印地坚持，让这个山里的少年走向了更广阔的平台。网友纷纷为韦多送上真挚的祝福。网友“和平”留言说：“这个孩子聪明又刻苦，16岁就能考上北京大学，了不起！继续加油，未来你一定会是父母的骄傲、祖国的栋梁！”

同样的青春热血、同样的锦绣前程，也属于来自湖北省武昌市，以高考680分、英语听力满分的成绩考入北京大学的欧阳卓。

据“新华社”微信公众号报道，3岁时，欧阳卓患中耳炎，医生检查后发现，他双耳神经性耳聋，中重度听力损伤。此后，只要感冒发烧，他的听力就会下降，只得佩戴助听器。虽然有听力障碍，但欧阳卓内心坚定、心态乐观，认为“佩戴助听器和别人戴眼镜一样，没有什么不同”。

初中时，欧阳卓比较内向，因为听不清楚别人的声音，与同学们交流很少。他说：“那时我就在想，这是生活给我的挑战，我为什么不能克服呢？”升入高中后，他主动要求住校，锻炼自己独立生活的能力，积极克服与他人的交流障碍。除学习外，欧阳卓还喜欢体育运动，乒乓球、羽毛球、网球、田径都是他的长项。

在英语学习中，欧阳卓最初遇到很多困难。为了学会发音，他对着视频反复观察老师的口型，并找出规律。就连吃饭、洗脚的时间，他都舍不得浪费，会戴着助听器反复听英文课文。根据政策，在高考中，听力三级残疾学生可申请免考英语听力，按笔试成绩比例计算分值。但欧阳卓认为，这样会影响总成绩，他坚持要求自己考，“苦学很多年，我对自己非常有信心”。付出总有回报，最终，今年高考，欧阳卓的英语总成绩为134分，其中听力满分。

在收到录取通知书后，欧阳卓说：“希望听力残疾或其他方面有缺陷的同学，不要气馁，向自己的目标努力！”

欧阳卓的故事让很多网友深受鼓舞。网友“冬梅”留言说：“天道酬勤，时光不负有心人。愿这个少年在新的人生起点上继续发光！”网友“镜子”留言说：“这个坚韧的孩子令人敬佩。励志的孩子，我们为你点赞！”

英雄精神永传承

在青年成长的道路上，榜样的力量是无穷的。追随前辈英雄的足迹，新一代的年轻人正接过接力棒，继续在不同的岗位上，传承着勇往直前的精神和崇高的理想信念。

“八一勋章”获得者、排雷英雄杜富国，在排雷作业中因保护战友身受重伤，失去了双眼和双手。不久前，杜富国经过3年多的治疗，顺利康复出院，重返战位。杜富国的妹妹杜富佳，也以哥哥为榜样，立志为人民服务，奔赴乡村振兴一线，成为一名驻村第一书记。

“人民日报”微信公众号报道，2021年5月，贵州省湄潭县人民医院要选派青年党员到沙塘村任第一书记，90后的杜富佳欣然接受了任务，她说，“我是农村出来的，想为农村发展出份力”。

沙塘村地处偏远，地少山多，村民分散而居。来到村里后，杜富佳每天都走访村民，查看产业发展。一个月时间里，她就走完了6个村民组。沙塘村有种植茶叶传统，但由于位置偏远，茶叶常常被收购商压价。杜富佳和几位返乡创业青年商谈后，说服他们同沙塘村共同成立公司，以“公司＋合作社＋农户”的模式打造高标准生态茶叶基地和加工厂。

今年3月，杜富佳和她的团队还开始在短视频平台做起了直播带货。“一开始我就想好了，要通过直播把好产品卖出大山。”杜富佳说，为了搞好直播带货，自己做了不少功课，向专家学习茶叶知识、泡茶技巧，反复练习普通话……从生疏胆怯，到坦然自信，几个月时间里，杜富佳已出镜带货70余次。“白天忙村里的事，晚上到县城的直播间忙到深夜。最多一场卖了2万元。”

杜富佳的努力没有白费，通过“线上带货＋线下推广”，截至今年7月，村里茶叶实现了近100万元的销售收入，村民的生活越过越富裕了。

在驻村工作中，杜富佳遭遇困难和挫折时，都会跟哥哥杜富国倾诉，而哥哥总是耐心地鼓励她，“不要急，再坚持坚持，要相信自己”。“哥哥刚受伤时，我感觉像天塌了一样。但现在他不仅身体逐渐恢复，还凭自己的努力实现了大学梦，他的毅力和坚韧一直鼓励着我。”杜富佳说：“作为一名驻村干部，我希望家乡父老通过产业发展过上好日子，更希望在有限的年华中去踏实、勇敢地奉献自己的青春！”

网友“青见”留言说：“两兄妹，为国家，作贡献，都是好样的！”网友“一朵”说：“好的家风对人的成长影响很大，兄妹俩都是新时代青年的好榜样！”

“央视新闻”微信公众号发布的文章《21年后，他与舅舅成为战友》，同样讲述了一个精神传承的故事，感动了许多网友。

2001年4月1日，“海空卫士”王伟驾驶81192号战机，拦截侵犯南海领空的美军侦察机，却遭遇美军侦察机撞机，被迫跳伞坠海，生命永远定格在33岁。中央军委追授王伟同志“海空卫士”荣誉称号和一级英模奖章。

21年过去，王伟的精神始终激励着后辈。今年，王伟的00后外甥蒋宇凡成为一名飞行学员。

18岁的蒋宇凡毕业于江苏苏州吴县中学，凭借良好的身体素质和优秀的学习成绩，他通过层层选拔，被中国人民解放军空军航空大学录取为空军飞行学员。蒋宇凡说，自己小时候就常听父母讲舅舅王伟的英雄故事，深受影响，也因此立志要成为一名空军飞行员。“进入大学后，我要好好学习飞行技术，投身祖国的国防事业。”蒋宇凡希望，未来通过自己的努力，能如愿成为王伟家族中的第四个飞行员。

多年来，已有许多青年受到王伟事迹的激励，踏上报效祖国的征途。去年，王伟的墓前曾收到一封特殊来信，署名为“您跨越20年的战友”。信中写道：“中华民族从来不缺脊梁，过去未曾缺过，现在不缺，未来也绝不会缺！现在，该我们从您手中接过接力棒。”写信人是上海交通大学本科生章原，他曾受王伟事迹鼓舞参军入伍。在这场跨越时空的“对话”中，榜样和信仰的力量在无声涌动。

这样的传承令无数人动容。网友“圆圆”说：“每次重温英雄王伟的故事都会流泪。英雄已去，但英雄的精神代代相传！”网友“入海”说：“用奋斗的青春，护佑万家灯火，‘长大后我就成了你’。看到英雄后继有人，真好，传承就是最好的纪念！”

(责编：何淼、熊旭)