王宇航 金冰

原标题：让青年成为促进全球发展的生力军

习近平主席日前在致世界青年发展论坛的贺信中指出，各国青年要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以实际行动推进全球发展倡议，助力落实联合国2030年可持续发展议程，共同谱写世界青年团结合作的时代新篇章。这启示我们必须教育引导新时代青年一代立足中国、胸怀世界、团结互助、应对考验、共赢共享，与各国青年一道携手共建人类命运共同体，为世界发展注入青春力量。

推动社会发展是时代赋予青年的使命

青年是国家的希望，也是人类的未来。每个时代都有鲜明的时代主题，赋予青年不同的历史使命。认识当代青年使命必须牢牢把握世界之变、时代之变、历史之变这个逻辑前提。

当代世界文明发展态势决定了青年生力军的价值向度。现代化道路呈现出多元态势，各类现代文明需要互相尊重，平等对待，多元共处，价值共享。中国道路遵循和平、发展、公平、正义、民主、自由等全人类共同价值，这也是改革开放以来中国实践的内在价值逻辑。因此，当代中国青年的价值观念兼具中国特色和世界视野，这是与世界对话和交往的前提基础，也是创造全人类新知的应有姿态。

当代生产生活方式的变革决定了青年生力军的实践向度。一方面，信息社会在解构的同时亦重构了传统社会结构，信息体系比传统贸易创造了更多的商业价值和社会功用，而青年由于普遍的信息意识和娴熟的技术能力，成为社会中价值创造的新的主体。另一方面，随着网络化、信息化的迅猛发展，文化反哺正成为社会一大特征，社会文化源流方向发生逆转，青年群体内部密集交换信息并向社会其他群体扩散，各国青年人文交流与合作成为区域民心相通的重要议题。

当代中国现代化和民族复兴决定了青年生力军的历史向度。一方面，中国实现全面建成小康社会，彻底消除了困扰中国几千年的绝对贫困现象，加快破解了发展不均衡不充分难题，这将提升青年对科学发展的认知和经验，鼓舞他们做当代中国发展道路的坚定践行者和维护者。另一方面，民族复兴要求坚定“四个自信”，就必须引导青年自觉做中华文化传承人和创新者，立足中国实践提升智识，勇担历史责任。

青年促进全球发展需要科学的思想基础

青年群体思维活跃，乐于求知、敢于尝试。在积极融入全球发展时代潮流时，青年需要平衡全球化和本土化的思想维度，始终将“国之大者”铭记于心，将文化传统转化为文化厚度，提升自身在促进全球发展中的贡献度和融通性。

胸怀全球化的发展总图和价值追求。青年一代应该具备世界眼光，对世界持有开放包容的态度，从近现代中国革命、建设和改革开放的奋斗历程和世界近现代发展历程中理解当代中国和世界的发展态势，从中西方发展的不同历程中认识价值追求的差异性。特别是，后疫情时代里，基于各国不同文化传统导致的制度差异将被放大，虽然建立在产业链集群化基础上的区域一体化将加快推进，但是各国各区域发展的诉求和价值观念的差异将更明显。同时，基于共同应对全球潜在重大风险挑战的需要，国际合作将不断增加。经济全球化将会在区域一体化和全球风险管控两大因素的塑造下曲折行进，其长期发展的态势不会逆转，因此，秉持和践行全人类共同价值就成为必然的价值选择。

提升文明鉴赏和跨越东西方的基本素养。互联网冲破了国家和民族界限，青年流行文化在虚拟空间全球流动，构建了新型的文化样式。一种流行的全球青年文化总会以带有鲜明民族和地域特色的形式流行，当代青年文化中的形式与内容、元素与格调都充满了不同文明的共存与融合。青年需以国际化能力为维度，倘若固守某种特定文明而排斥其他文明样式，则与全球化发展背道而驰。中国青年将越来越能够跨越东方与西方进行交流，以对话替代单向的独白。

继承和创新中华文明的传统智识资源。中华文明是人类共同的精神财富，其彰显的时代价值和人文意义蕴含了人类普遍和共同的情感以及价值追求。近几年火热的传统文创，青年人是最大的追捧群体。互联网不仅催生了一个青年展示自我的平台，更让青年意识到没有文化传统支撑的文化表达的苍白。而这仅仅是“小荷一角”，中国青年向世界讲好人类命运共同体故事，必须不断挖掘中国传统文化中“天下和合”等智识精髓，以更契合文化命脉赓续的方式传承与创新。

青年促进全球发展需要扎实的实践能力

青年群体善于以实际行动践行梦想，永远奔跑在追求理想的征途上。引导青年促进全球发展，要进一步完善社会政策，建设青年友好型社会，鼓励青年敢作敢为，拒绝“躺平”，避免“内卷”，借助全球发展倡议的“东风”打造全球青年发展共同体。

鼓励创新创造，做强合作共赢能力。全球新一轮科技革命和产业变革吸引了全球各地青年科技人员和企业家参与，新的产业链、价值链和利益共同体得以创造，传统产业链和价值链的全球布局被改变，基于新产业分工的国际经济合作机制和区域一体化正在形成，人类命运共同体正逐步具备经济支撑。在新的经济版图形成的进程中，世界各国青年从来没有像今天这样“命运与共”。同时，青年通过创新创业为自己创造就业岗位，获得了经济独立和人格独立，为自己的全面自由发展奠定了物质基础。

推动开放发展，做实合作共赢基础。当代青年文化深受互联网和社交媒体等交往形式影响，呈现出突破国界的扁平化模态，开放和共享是其鲜明特征。宏观经济活动的开放性和微观经济活动的全球链条合作性，充分内化为青年的思维和行动范式，而且强化了当代青年文化的开放特征。青年推动开放发展，首先是通过劳动力流动消解区域间人力资源匹配落差，其次是通过中国企业“走出去”打造国际化的复合型人才。

参与人文交流，做大合作共赢平台。青年是科技创新和创业合作的生力军，是“一带一路”建设不可或缺的群体。青年间的人文交流更具基础性和持续性，应当进一步促进中国与“一带一路”国家青年留学的便利化，开展丰富多彩的青年人文交流项目，建立“一带一路”国际青年人才库，通过青年的切实交流合作进一步凝聚“一带一路”建设命运共同体的青年建设力量，加快推进“一带一路”高质量建设与全球发展倡议的联动。

讲好中国故事，拓展合作共赢前景。要积极在高校有系统、有计划地开展大学生国际传播能力教育活动，制定培养目标，建立评价指标体系，结合外语教学系统地开展国家话语表达、多语言能力、跨文化交流能力的培养工作。应秉持家国情怀和教育当先理念，加大外语思政与人文思政建设，积极助力青年学子用外语讲述中国故事，致力中华文化国际传播，在跨文明对话中彰显文化主体性和文明自信，把青年的国际话语权拓展为国家的国际话语权建设的重要组成部分。在中华文化“走出去”的整体工作中，构建青年人文交流国际平台。作为国际交往中心，北京应该首当其责，加强青年国际话语权的话语平台建设，打造全球青年人文交流的高地。

（作者：王宇航、金冰，均为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、对外经贸大学教授）

(责编：郝孟佳、熊旭)