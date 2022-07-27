王 威

王涛（右一）与团队成员在一起。

“海归人才是国家建设中的一支重要力量，海归是经济发展的弄潮儿、科技创新的追梦人、文化交流的传播者。”四川欧美同学会副会长、四川省归国人士企业联合会会长王涛如是说。

多年来，王涛致力于服务在四川的归国留学人员，在信息化、大数据、数字经济等方面进行符合四川战略项目的投资和产业化布局。

专攻医疗大数据领域

2005年，王涛赴英国留学，2009年获得硕士学位后继续攻读博士。在2014年度世界卫生工程设计大会上，他的论文获得“卫生研究杰出论文奖”，作为当届全球3位获奖者之一，王涛获得剑桥大学化学与生物工程系博士学位。

留学期间，除了学习专业课程，他还参与了一家公司的联合创建。在创业实践中，他逐渐了解了欧美等发达国家的信息化发展水平，特别是信息化在医疗中的运用。在当时，国内医疗信息化建设相对滞后、信息共享程度低、医疗资源配置不均衡等问题制约着医疗事业的发展，王涛萌生了回国创业的想法，想要依托“人工智能+医疗”技术，为患者提供更好的就医体验。

家国情，故土恋，婉拒曼彻斯特大学给出的高薪教职，王涛决定回国发展，为打造国内基层医疗新模式贡献出自己的一份力。

经过一段时间的调研，2015年，王涛邀请了4名来自牛津大学、剑桥大学等海外知名高校，从事电子工程、生物医药等领域研究的博士一起回蓉创业，主攻方向是医疗大数据。

与此同时，他长期致力于推动中医药“走出去”。王涛认为，通过科技手段，可以围绕中医药理性展开更多研究。“在国外有很多人对中医感兴趣， 中医药不仅可以服务中国民众，将中医药文化推广到世界各地也是重要而有意义的，这也是海归可以做的。”

提供“一站式”服务

近年来，通过四川省归国人士企业联合会的平台，王涛帮助了很多愿意归国发展的留学人才，提供包含政策咨询、工商注册等在内的“一站式”服务。

“我们希望能整合更多资源，更好挖掘人才潜力，通过海归的技术实力为四川的发展服务。”王涛说。

2020年初，新冠肺炎疫情暴发后，王涛组织四川省归国人士企业联合会会员单位，捐赠了价值超400万元的防疫物资，并通过多方努力，将物资及时从国外运到了国内。“大家都充分发挥自己在海外的人脉优势，为抗击疫情作出贡献。”他说。

过去一年里，王涛作为嘉宾参加了一系列海归创新创业活动。在他看来，在国内营商环境不断优化提升、创新驱动发展战略深入实施的推动下，越来越多拥有国际背景的留学人才愿意回国创业。一系列科技创新活动质量逐年提升，成为集聚高端人才和展示高科技项目的重要窗口，对吸引国际顶尖创新人才和国际高精尖科技项目落地国内发挥着重要作用。

作为土生土长的四川人，王涛希望在未来2年至3年时间里，再吸引一批有意愿归国发展的高科技人才，扶持多样化产业，并积极推动与四川当地企业深度合作。“进一步完善国际智库信息化平台建设，同时，积极推动四川欧美同学会各个分会的建设，持续强化我们的地方人才政策咨询服务，帮助更多留创人员及其团队回国创业。”王涛说。

(责编：郝孟佳、孙竞)