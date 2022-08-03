原标题：女大学毕业生意外离世 捐献器官助6名患者“重生”

朱爽的生活照。 朱迁伟 供图

“我感到很安慰，女儿的生命得到了延续，拯救了好几个家庭，希望受捐者们都能健康地活下去。”近日，在浙江省金华市浦江县岩头镇车门村，器官捐献者朱爽的父亲朱迁伟说。

据了解，24岁的朱爽今年毕业于中国计量大学，她是爸妈的“贴心小棉袄”，平日里总是热心助人、明理懂事。大学毕业后，为减轻家里的负担，她在当地找了一份临时工作补贴家用。然而近日，厄运突然降临——朱爽在一次上班途中不幸撞上路边的路灯，导致后脑落地，最终未能苏醒。

“感觉天都塌了。”回忆起当时的情景，朱迁伟说，决定捐献器官的那天是7月2号，女儿一直在ICU，医生过来告知女儿已经脑死亡，救治希望渺茫。“医生和我们商量了器官捐献，我和妻子觉得这是生命的延续，女儿能以另外一种方式活在这个世上，还能救这么多人，所以我们同意了。”他说。

最终，遵照女儿“助人为乐、与人为善”的人生原则，朱迁伟、张风云夫妇捐献了女儿的肝脏、肾脏、眼角膜等器官，让她的生命以另一种方式延续。

朱迁伟说，朱爽是一个美丽、善良、乖巧的孩子，做任何事情都不用他们操心，大学每年都获得校级奖学金，还获评校级优秀毕业生、浙江省普通高等学校优秀毕业生等荣誉。“她平时在家里从来不用我们担心，非常懂事，上学回家还会帮我们干家务活。她说家里困难，欠的钱她以后都会赚回来。”朱迁伟说。

车门村的村民也难以接受朱爽的意外离世。

“朱爽这孩子很乖，我们就住在隔壁，每次遇见她都会和我们主动打招呼，读书也好。这样的事情发生，我们都非常心疼。”该村村民陈林说。

如今，朱爽捐献的器官均已移植成功，她将以另一种方式“活下去”。“她生前乐于助人，昏迷期间也得到了许多人的关爱和帮助，这让我们非常感动。我想，捐献器官，延续他人的生命，也是朱爽愿意看到的。”朱迁伟说。(张斌 傅飞扬 陈好)

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