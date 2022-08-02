原标题：职业本科教育前景广阔生机勃勃

自2019年起，教育部分批批准32所学校开展本科层次职业教育试点。今年，首届职业本科生学成毕业了。他们得到社会认可，去向多元，也折射出我国职业本科教育良好的发展前景和蓬勃的生命力。

开发微信小程序、调试动作捕捉传感器、优化算法……虽然前不久才正式入职南京一家康复医疗科技公司，但唐钱进已对各种代码和软件驾轻就熟。由于工作能力出众，他提前2个月结束试用期，转正后月薪达到了1.3万元。这对于南京的应届本科毕业生，特别是首届职业本科毕业生来说，是一个不错的起点。

首届职业本科毕业生的身份，让唐钱进拥有丰富的实践经历和对业界发展动态的充分了解，这让他在职场如鱼得水。

今年7月，和唐钱进一样的903名职业本科毕业生，从南京工业职业技术大学（以下简称南工）毕业，拿到了我国首批职业本科毕业证和学位证。

“南京工业职业技术大学是我国历史上第一所公办职业本科院校，同学们是我国第一届职业教育本科毕业生。经过多年探索创新和突破发展，今年，第一届职业本科生终于学成毕业了。”前不久，在南工的毕业典礼上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季感概道。

自2019年起，教育部分批批准32所学校开展本科层次职业教育试点。广东工商职业大学、上海中侨职业技术大学、海南科技职业大学等高校今年也迎来了首批职业本科毕业生。

这批职业本科毕业生备受关注。他们频频出现在大型国企、外资企业、高新技术企业的录用名单中，不少职业本科毕业生手握数份企业的录用通知书，有的还考取了硕士研究生。

他们得到社会认可，去向多元，也折射出我国职业本科教育良好的发展前景和蓬勃的生命力。

积极实践让学生懂得学以致用

大约10天的时间，用计算机编程语言重构一套可在手机、电脑端顺畅运行的新医学资料管理系统。这是唐钱进在公司实习后交出的第一份成绩单。

一边实习、实训，一边参加各种大学生竞赛，一边学习名校计算机课程，是唐钱进大学生活的“三部曲”。

进入求职季，唐钱进先后收到多家公司的录用通知书。“这些公司看重的应该是我大学期间的项目开发经验。”他表示。

唐钱进专科和本科均就读于南工。在专科期间，他参加了“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛，并获得了全国三等奖。在本科期间，他在老师的指导下参加了全国大学生计算机设计大赛。他设计的运用可识别触摸手势来对手机进行远程操作的系统，获得了全国一等奖。

南工机械电子工程技术专业学生王新龙已经入职中国能源建设集团南京线路器材有限公司，成为一名制造工程师。“本科期间所学的机械原理等理论基础课和计算机辅助设计等画图软件，再加上仿真实践课，让我受益匪浅。”王新龙说。

“希望同学们在坚定技术技能自信中实践知行合一。”南工党委书记吴学敏对首届职业本科毕业生如是说。

在吴学敏看来，职业本科培养的是具有较强动手能力和操作能力、能够解决实践中遇到的复杂技术问题的应用型创新人才。

课程改革让学生接触产业前沿

南工自动化技术与应用专业2018班学生钟宇，用“很充实”形容入职杭州海康威视数字技术股份有限公司南京分公司后的状态。“现在的工作节奏很快，但技术上手并不难。”在钟宇看来，学校每学期的实训课，让他提前学会了如何在实践中求真知。

“记得在工业控制综合实训课上，老师让我们独立尝试用手机或云平台控制电机。那段时间，每当我们遇到问题时，老师都会提供理论和技术指导。可是面对具体的困难，则需要我们自己一步步做实验，解决问题。我们4个同学用2周的时间完成了这个任务，提高了自学和动手能力，这也为我能够胜任现在的工作打下基础。”

2014年，国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》，首次提出“探索发展本科层次职业教育”。

“职业本科教育不是专科职业教育的‘加长版’。职业教育人才培养的逻辑起点是职业岗位或岗位群所需要的各项能力要求，相应的教学内容、课程设置、教材、教学计划也要改变。”吴学敏说。

南工教务处处长王红军补充：“如果说专科人才能够执行技术路线、工作方案就行，那职业本科人才就得具备工艺和方案的设计能力。”他介绍，学校紧紧瞄准产业高端、高端产业，升级、调整、拓展专业布局。例如，机械制造专业专科侧重机械加工的学习，本科则注重精密加工和复杂表面加工技术技能的培训。

唐钱进庆幸自己赶上了学院的教学改革。“本科第一年，学院开设了大数据、移动应用开发、人工智能、工业互联网4个专业方向，我选择了软件移动开发，除了《高等数学》《概率论》等基础课程，学院还开设了《数据结构与算法》《操作系统》等专业课。每节课结束，老师都会布置算法的实验题，让我们编写代码，把自己的设计过程录成视频提交。”

此外，学校还请了几位曾在企业从事软件开发工作的老师，为同学们讲授企业目前最前沿、最主流的开发技术。老师每周都会让同学们用这些技术独立设计软件，“这个过程让我学会衡量软件的应用价值，培养起了软件工程化的思维，这一年的学习让我很享受。”唐钱进表示。

职业本科教育三年来渐入人心

自2014年首次在国家规范性文件中提及本科层次职业教育，到今年迎来首批职业教育本科生。首届职业本科生能否得到用人单位认可？

南京一家业内知名通讯公司今年录用了两名南工职业本科毕业生，该公司招聘经理表示：“他们对于应用技能和行业发展的理解较深，自我认知和职业发展规划也更清晰，稳定性更强。”

南京誉葆科技股份有限公司是一家专业从事软件无线电技术开发与服务的高新技术企业。人力资本部部长蔡琎回忆起不久前的招聘情景，“面试现场，专业老师指导学生按照图纸操作，完成磁环电感制作、微带切割、吸波材料塑形等工序。”他表示，通过这个过程他们观察发现，职业本科的学生具有较强的动手能力。

职业本科教育发展3年，是否赢得了更多考生和家长的认可？南工招生与就业处处长练飞提供的一组数据可以管中窥豹。

“今年，学校普通高考本科计划增加到3005人，比往年增加约2175人。历史科目类的最低录取分数高出江苏省本科录取控制线29分，物理科目类高出56分。”练飞表示，考生和家长对职业本科的疑虑正逐渐打消。

“以前，家长来咨询职业本科的时候，往往都会问起职业本科的毕业证书与普通本科有什么不同，在考研、考公务员的时候会不会受到歧视。但今年招生时，很多家长更关注专业的就业前景和发展方向。这说明大家对职业本科的认可度提高了。”练飞说。

随着越来越多的职业本科生进入就业市场，职业本科教育又该如何行稳致远？

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，“职业本科教育要不断进行内涵转型，在课程内容、培养模式、生源定位、就业定位等方面面向市场、满足市场需求。”储朝晖强调的面向市场，指的是要更注重与市场、行业、企业的密切互动，要根据产业瞬息万变的走向，不断调整学生的职业技能和知识储备。

“不同于普通本科，职业本科教育应该结合各个学校的办学特色和产业发展特点，因地制宜、因校制宜地形成多样化的培养模式，拓宽职业教育的发展空间。”储朝晖说。(记者 金 凤)

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