人民网北京8月5日电 （记者孙竞）第一届中国高校就业育人大会今天在陕西西安举办。据悉，大会由教育部高校学生司作为指导单位，中国高等教育学会联合教育部学生服务与素质发展中心、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会、陕西省教育厅和西安市人民政府共同主办，是第57届中国高等教育博览会专题活动之一。

中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青致辞。中国高等教育学会供图

“高校毕业生就业既是国之大计，也是民之大事。”对于如何加强高校就业育人工作，中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青会上提出三点建议：一是落实立德树人根本任务，切实把就业教育、就业引导全面纳入大学生的思想政治教育体系，把就业育人融入人才培养全过程；二是聚焦经济社会发展需求，有效实现就业育人招生培养联动；三是发挥各育人主体作用，构建高校全员参与的就业育人支持体系。

教育部高校学生司副司长吴爱华做了题为《供需对接 就业育人——打造中国品牌人才博览会》的主旨报告，对高等教育普及化与新就业形势进行了分析，并对教育部深入推动的供需对接就业育人项目、访企拓岗促就业专项行动等工作的阶段性成果进行了介绍。“希望中国高等教育博览会可以为人才供需提供对接交流平台，充分活跃人才市场和供需的有效对接，促进毕业生更加充分、更高质量就业。”吴爱华说。

活动现场。中国高等教育学会供图

会上，中国高等教育学会启动了以育人为核心的“共创行动”，行动旨在持续深入推进校企开放协同，一方面倡议用人机构参与“+共创行动”，另一方面倡议高校参与“共创行动+”。此外，大会还发布了首批“+共创行动”伙伴和首批“共创行动+”伙伴名单。

活动期间，大会还设置了“共创行动”和“新就业形态”两个主题分论坛，来自研究型与应用型高校的校领导和教务处、学生处、就业中心等部门负责人，与来自创新型和新业态企业的嘉宾一道，对就业育人方面的典型案例进行了介绍，并对进一步推动校企协同、柔性育人的可行措施进行了交流。

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