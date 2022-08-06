原标题：祖父母摆地摊抚养孙子考入清华 为苦读从无课余生活

8月5日，刘熙鸿和爷爷奶奶一起在家中向记者展示清华大学的录取通知书。 刘力鑫 摄

今年夏天，江西南昌16岁少年刘熙鸿收到了清华大学的录取通知书。由于家庭曾遭遇一场变故，刘熙鸿一出生就由爷爷奶奶抚养长大，而老两口也仅靠摆地摊和低保的微薄收入维持生活。尽管相比其他家庭，刘熙鸿身处逆境，但他依旧脱颖而出，即将开启在国内顶尖高校“数学与应用数学”专业的学习生活。

“孩子从出生就是我们老两口带，那时候我们都没工作，只有去摆地摊，卖袜子、墨镜，有时也卖凉皮。”刘熙鸿奶奶高爱英告诉记者，因为无人照料，自己出摊时还要带上小孙子，有时候孩子困了，就趴着睡在她的腿上。

8月5日，刘熙鸿在家中狭窄的房间内学习。 刘力鑫 摄

“我当然不是天才，但我可能确实是努力得比较多一点。”刘熙鸿被清华大学录取的消息在当地传开后，纷纷被街坊四邻称为天才少年，但他并不以为然。为了学习，刘熙鸿甚至从未有过课余生活，即便是在暑假，他也每天坚持从早上8点开始学习到晚上12点。

当记者问到，从小到大是否上过补习班？刘熙鸿调皮地回答，“上过，小学的时候上过。”

刘熙鸿还告诉记者，自己最尊崇的人是国际知名数学家丘成桐先生，而被录取的专业恰好也让自己成为了丘成桐的学生，但他却谦虚地表示，感觉到自己与丘成桐的距离越来越远。“因为进了他班之后，才知道自己跟他的差距到底有多大。”

8月5日，刘熙鸿在家中狭窄的房间内学习。 刘力鑫 摄

孙子即将离家千里之外学习深造，抚养他的奶奶高爱英表露出了不舍之情，但更希望他能够走出去成就自己的梦想。

“他从小就说自己要考清华，要做科学家，我希望他以后的理想也都能够实现，做了科学家，能为祖国建设做贡献，就更好了。”高爱英两眼有些湿润。(华山 刘玉洁)

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