原标题：我国成功发射世界首颗量子微纳卫星

日前，由合肥国家实验室、中国科学技术大学、中国科学院上海技术物理研究所、中国科学院上海微小卫星创新研究院、济南量子技术研究院等联合研制的世界首颗量子微纳卫星在酒泉卫星发射中心搭载“力箭一号”运载火箭成功发射。该卫星的科学目标是在世界上首次实现基于微纳卫星和小型化地面站之间的实时星地量子密钥分发，为构建低成本、实用化的天地一体化广域量子保密通信网络奠定基础。

量子保密通信基于量子力学基本原理，提供了目前唯一在原理上无条件安全的通信方式。中国科大牵头研制的“墨子号”量子科学实验卫星首次实现了星地量子密钥分发、洲际量子密钥分发、基于纠缠的无中继量子密钥分发等一系列国际领先的空间量子科学实验，并与地面光纤量子保密通信骨干网“京沪干线”构成首个天地一体化广域量子保密通信网络的雏形，开展了一系列技术验证和应用示范。面向日益增多的用户需求，在“墨子号”所奠定的技术基础上，发射多颗低成本量子卫星实现组网运行，是构建高效率、实用化、全球化量子通信网络的必由之路。

研究团队成功攻关低成本小型化量子密钥分发技术、实时密钥提取技术等关键技术，完成了星载量子密钥分发终端、微纳卫星平台的研制，将量子微纳卫星的重量降低到“墨子号”的约1/6、光源频率提升约6倍、密钥生成时效性提高2至3个数量级，配合小型化地面站系统，可完成实时星地量子密钥分发实验，并开展技术验证及应用推广。

量子微纳卫星的成功发射和在轨运行，将有助于我国保持和扩大在空间量子通信领域的国际领先地位，助力实现国家信息安全和信息技术水平的跨越式提升。（丁一鸣、王敏）

(责编：李依环、何淼)