人民网北京8月4日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部获悉，为落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”的决策部署，促进高校毕业生就业和基层教师队伍建设，推动教育事业高质量发展，教育部会同人社部、财政部等部门大力推进2022年中小学幼儿园教师招聘工作，多措并举吸纳更多优秀高校毕业生到基层学校任教。

据介绍，2022年教师招聘工作部署以来，各地认真贯彻落实中小学幼儿园教师招聘有关工作要求，挖潜创新拓展岗位，加大政策引领，强化待遇保障，积极推进教师招聘工作，吸纳更多高校毕业生就业，为基层教师队伍注入了源头活水。

挖潜拓展岗位，吸引更多优秀人才从教

记者了解到，为畅通高校毕业生到基层就业信息渠道和平台，教育部在国家大学生就业服务平台上专门开辟了教师招聘专栏，发布各地有关教师招聘的公告信息，及时更新招聘公告链接。截止目前，教师招聘专栏已更新31个省、自治区、直辖市超过680条招聘公告，为高校毕业生提供了更多就业信息。

在教育部指导下，各地各高校挖潜拓展岗位、搭建对接平台、优化教师队伍学科结构，精准引导毕业生基层中小学幼儿园任教。

今年，湖北省面向社会公开招聘中小学教师2万余名。近年来，湖北省在全国率先实施省级统筹的农村义务教育学校教师补充机制，建立了全省中小学教师统一招聘平台。通过统一报名、统一笔试、公开选聘的形式，完善了全省中小学教师补充机制，增强了考试的科学性、专业性、公信力、经济性，有效拓宽了教师队伍来源和渠道，改善了教师队伍结构和质量，推进了基础教育资源的均衡配置。

福建省拓宽招聘渠道，放宽优秀师范生招录政策，省内本科高校师范专业综合评价前20%的应届毕业生、通过师范类专业二级认证综合评价前30%的应届毕业生，可以免笔试、直接面试考核录用，吸引了一大批优秀师范生从教。加大中小学紧缺学科教师补充力度，音体美教师原则上不低于当地教师补充数量的15%。

东北师范大学校领导每年带队组织实地走访，一地一策开发基层学校市场，建设了覆盖全国31个省（自治区、直辖市）近400个城市10万多家教育单位数据库，为毕业生提供了充足的基层教师岗位资源，有效畅通了毕业生到基层任教的路径和渠道。

陕西师范大学开展“百校行”西部基础教育服务对接活动，在学校全体党委常委带领下，组织专家学者、职能部门负责人等人员深入西部12个省区市及海南省149所中小学、幼儿园调研走访，精准对接基础教育高质量发展的发展现状和实际需求。

多措并举，积极引导高校毕业生到乡村学校任教

据悉，教育部会同相关部门下发通知，要求创新基层招聘办法，拓展乡村振兴人才来源，积极引导高校毕业生到乡村学校任教。在坚持公开招聘基本制度的基础上，适当放宽国家乡村振兴重点帮扶县乡村中小学幼儿园招聘条件；招聘本科以上高校毕业生，可以结合实际情况，采取面试、直接考察的方式公开招聘。

“特岗计划”是补充乡村学校教师的重要渠道，也为高校毕业生到基层就业提供广阔空间。6月，教育部会同相关部门印发通知，部署实施2022年“特岗计划”招聘工作。2022年全国计划招聘特岗教师6.7万名，中央“特岗计划” 仍面向中西部省份实施，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师等。

从新生入学开始，华东师范大学便举办“新生第一课”讲座，鼓励学生放宽视野，到基层学校任教。学校设有全国首家以师范生为主体的孟宪承书院，邀请校内外专家和就业工作者进行就业政策解读和宣讲，引导学生坚定从教信心，积极选择基层从教。

那么，如何提升人才培养的适应性？

近年来，西南大学在云南、新疆、西藏、贵州等地建立12个教师教育创新实验区，6个卓越教师工作站入选教育部名师领航工程，近8年培训教师10万余人。为云南昌宁、重庆石柱、四川西昌、贵州遵义等地累计送教100余次，协同培育教师5000人次，积极服务与支撑国家“强师计划”，从源头上改善中西部欠发达地区基础教育教师队伍质量。

江苏师范大学定期通过第三方毕业生调查、用人单位调查，了解社会需求和毕业生需求，不断优化人才培养的培养质量。自2016年起，承担为江苏省部分经济不发达地区培养乡村定向师范生，打造个性化人才培养方案，努力培养乡村“四有好教师”。2016年以来，共有6563名毕业生在江苏中小学就业，其中乡村定向教师1063名。

强化待遇保障，确保毕业生留得住、有发展

下得去，还要留得住、干的好、有发展。据介绍，教育部会同相关部门推出优惠政策，指导各地各高校强化待遇保障、加强培训培养，确保高校毕业生在基层学校留得住、教的好。

记者了解到，在财政支持方面，中央财政继续对中央“特岗计划”教师给予工资性补助。教育部、财政部联合印发通知，要求落实特岗教师待遇保障，强调各地要确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。

陕西明确今年全省招聘特岗教师4278名。特岗教师三年服务期满且愿意留任的特岗教师，直接办理聘用手续，确保全部入编入岗。参加特岗计划服务期满且考核合格的，自服务期满起三年内参加全国硕士研究生招生考试，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

河南实行乡村教师生活补助“提标扩面”，提高班主任津贴标准、设立地方教龄津贴和建设农村教师周转宿舍和家庭优惠住房的“一补两贴两房”政策，吸引优秀人才到农村任教、安心从教。

此外，广西在实施中小学教师“国培计划”“区培计划”基础上，要求各地按照教师工资总额的2%，学校按公用经费的5%足额安排教师培训经费，分层分类开展教师培训，优先支持乡村专业提升，实现乡村振兴县、边境县乡村教师全覆盖。发挥区市县三级名师名校长、学科带头人的示范引领作用，通过送教下乡、联合教研、工作坊研修等多种方式，开展送教帮扶、助力乡村教师成长。

(责编：李依环、熊旭)