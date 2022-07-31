第一届台湾史青年学者研讨会30日在中山大学开幕。来自中国社会科学院、中山大学、浙江大学、厦门大学等高校和研究机构的60余位学者与青年学生参会。

7月30日，第一届台湾史青年学者研讨会在位于广东省广州市的中山大学开幕。来自中国社会科学院、中山大学、浙江大学、厦门大学等高校和研究机构的60余位学者与青年学生参会。

本次研讨会由中国社科院台湾史研究中心与中山大学历史学系联合主办，采用线上线下相结合方式举行，22位学者将在会上分享有关清代以来台湾历史的研究成果。

中国社会科学院台湾史研究中心秘书长李细珠在开幕式上表示，孙中山先生“致力国民革命凡四十年”，为民族独立、社会进步、人民幸福建立不朽功勋。我们在以孙中山先生名字命名的中山大学举办第一届台湾史青年学者研讨会，为两岸和平统一贡献青年学人的心力与智慧，就是对孙中山先生毕生事业的继承和发扬，因而具有特别的意义。

中山大学历史学系主任谢湜在致辞中表示，中山大学历史学科一直以来都非常关注、努力开展台湾史及相关学术领域的研究，广东有研究台湾历史文化得天独厚的人文资源。我们愿意与学术界同仁特别是青年同仁共同努力，促进学术交流，拓展研究平台，推进台湾史研究。

广西师范大学历史文化与旅游学院台湾教师侯彦伯说，此次研讨会演讲主题多元，研究年代跨越清初至20世纪60年代，多位在大陆高校任职的台湾教师与青年学者开展对话，有助于进一步促进两岸台湾史研究的交流。

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院台湾史研究中心主任张海鹏接受中新社记者采访时表示，台湾史研究最重要的是要坚持正确的史观，即台湾史是中国历史的一部分，青年学者要牢牢把握这一点。他说，目前台湾史研究开展得还不是很深入，未来我们寄希望于青年一代，此次研讨会体现了青年学者在台湾史研究领域的学术深度与学术潜力。

据介绍，台湾史青年学者研讨会由中国社会科学院台湾史研究中心《台湾历史研究》编辑部发起，旨在培养台湾史研究的新力量，推动台湾史学科建设，将每年举办一届。(记者 王捷先)

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