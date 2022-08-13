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张晓宏任苏州大学校长

2022年08月13日07:51 | 来源：光明日报
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近日，苏州大学召开全校干部大会，会上宣布了江苏省委的任命决定，张晓宏任苏州大学党委副书记、校长，熊思东因年龄原因不再担任苏州大学校长。

张晓宏，男，汉族，1967年1月出生，研究生，工学博士，中共党员，党的十九大代表，教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者，国家重大研究计划项目（973）首席科学家，英国皇家化学会会士，国务院政府特殊津贴获得者，教育部“苏州纳米科技协同创新中心”常务副主任，江苏省先进负碳技术重点实验室主任。曾任苏州大学校长助理兼国际合作交流处处长、海外教育学院院长、港澳台办公室主任，苏州大学副校长、党委常委。

张晓宏长期从事有机和纳米光电材料与器件的研究，作为该领域专家，相关成果获国家自然科学二等奖1项（排名1）、省部级科学技术一等奖3项。近年来先后主持国家基金委创新研究群体项目（苏大首个）、基金委重大研究计划集成项目（苏大首个）、基金委重点项目、973项目等20余项国家级科研项目，在《自然·能源》《自然·通讯》《先进材料》《德国应用化学》《美国化学会志》等国际知名学术期刊发表论文460余篇，他引15000余次，获美国和中国专利50余项，部分创新成果实现产业应用。

张晓宏在发言时说，接过苏州大学校长的接力棒深感重任在肩，饱含着全校六万名师生员工和五十万名校友的热爱和期待，饱含着一代代苏大人用两个甲子时间建立起来的优良声誉和传统，饱含着上级党委和政府、社会各界的关心与信任。他表示将会带着学习和谦逊的态度面对新的岗位，同时也将以担当和作为的姿态，面对全新的挑战，和新一届领导班子一道接续奋斗，坚持一张蓝图绘到底，一任接着一任干，努力将苏州大学建设成为更有作为、更有情怀、更有格局的高水平研究型大学，为实现“国内一流、国际知名”高水平研究型大学的苏大梦，为加快建设“强富美高”新江苏、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。（记者苏雁 通讯员杨舒婷）

(责编：何淼、孙竞)

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