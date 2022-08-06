原标题：安徽一医院“学习困难”门诊火爆 专家：需引起重视

“别的孩子晚上六七点就完成作业了，我家小孩晚上十点都完成不了！”“孩子在家总是不自觉地抽动、耸肩，持续有一两个月了。”“我上课有认真听，但我手上总是喜欢拿着东西玩，老师总批评我，我也不想好好学”……

每周三下午，前来安医大二附院心理与睡眠医学科“学习困难”门诊求助的患者络绎不绝。据该院心理与睡眠医学科副主任医师耿峰介绍，6月份以来，“学习困难”门诊接诊量趋于饱和，有不少患者是从省内池州、阜阳等地专程赶来。

被家长领入耿峰医生诊室的大多是9至12岁的小学生，他们普遍存在学习成绩不理想、学习习惯不佳、写作业拖延、学习时容易分神，还有的孩子出现脾气暴躁、情绪无法自控等问题。耿峰介绍，这样的现象如果在12岁以前长时间持续，且在学校、家庭等场合都有发生，需要考虑是否存在“注意缺陷多动障碍”，如果经医生评估后确诊了这种疾病，则需要得到正确的干预和治疗。

“学习困难是一种现象的概括，相当一部分孩子的学习困难问题是因为注意缺陷多动障碍造成的，这种障碍在临床上可表现为注意力缺陷、多动和冲动，有的孩子存在某一种表现，有的孩子则是几种症状同时存在。”耿峰指出，注意力缺陷指孩子的注意力持续时间比同龄人短，学习无法专注和投入。而多动表现为无法遵守秩序，无法从事安静的活动，不分场合喧闹玩耍等。冲动则是情绪上不适宜的变化，例如在遇到一些很小的事情就会跟别人吵架、摔东西，易怒、易悲伤等。

“注意缺陷多动障碍有先天的遗传因素影响，也有后天的环境影响。”耿峰介绍，对于这方面问题的矫正，目前采用药物治疗和家庭行为训练的方法，“需要家长配合。有的家长自己的脾气也不好，容易引起孩子的反抗，加重了孩子情绪上的冲动和做事情的拖延。”此外，也可以在医学治疗的同时配合专业的心理咨询或心理治疗。

一些成年患者也被注意力不集中、做事无法把控细节、丢三落四、遗忘重要事项等问题困扰，来到“学习困难”门诊求助。“成人的注意缺陷多动障碍在12岁以前就有显现，只是当时没有造成严重的影响，如果没有经过系统治疗，大部分人会存在一些残留的症状。当成年以后生活环境发生变化，例如在压力比较大的情况下，这些症状可能会再次出现。”

耿峰介绍，曾有大学即将毕业的患者前来就诊，原因是大学期间总是逃课玩游戏，学习时精力不集中，无法持续专注，导致频繁挂科，无法按时毕业。“有些孩子虽然在童年期存在注意力缺陷的问题，但由于上大学前受到家庭和学校的严格约束，成绩比较理想，因此一直未就诊，没有得到正规的干预和治疗。进入大学后，由于缺乏自我约束力，加上本身存在注意缺陷的问题，无法自主学习，严重的会导致退学休学。”

对此，耿峰建议，无论是成人还是儿童，只要多动、冲动、注意力无法集中等症状持续半年以上，在学习成绩、情绪健康、人际交往等方面受到实际影响，建议到医院寻求心理专科医生的帮助。(刘理扬 张强)

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