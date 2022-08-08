受疫情影响，来自土库曼斯坦的21岁兰州交通大学留学生甄丽娜在宿舍度过了一个别样的暑假。完成学习任务、“恶补”汉语，她还主动加入学校战疫团队，担任留学生公寓楼层长，协助老师同学的同时，她更希望通过这样的体验“入乡随俗”，了解当地文化，逐梦中国。

截至8月6日24时，持续一个月的甘肃本轮疫情累计报告确诊病例650例、无症状感染者3841例。累计出院确诊病例518例，解除隔离无症状感染者2457例。

“来中国前，我以为每个中国人都会太极拳和中国功夫，来之后发现两国文化有差异，也有相似的部分。”甄丽娜7日接受中新社记者采访说，“探访中国是我的梦想，受疫情影响，我更多通过微信、网络了解多彩的中国文化。”

精通英语、俄语、中文的她，希望未来成为一名翻译，成为两国间沟通交流的“桥梁”。今年暑假，她还抽空通过网络“云课堂”聆听中国其他高校公开课，为自己的中国梦增添“加分项”。

近年来，中国与世界多国的教育交流合作日益紧密，和甄丽娜一样，越来越多的外国学生来中国留学。如今的来华留学生，不再局限于学习汉语，甘肃高校有着交通运输、机械自动化、土木工程等多个优势专业，吸引海外留学生前来逐梦。

“汉语成为我了解中国的语言工具，我更想学习的是中国技术和经验。”兰州交通大学留学生孔德来自乌克兰，是该校智能交通与信息系统工程专业博士研究生。在甘肃兰州生活5年的他，早已习惯这里的生活，梦想成为一名中国大学老师。

往年暑假，孔德会跟随老师前往中国多地进行项目研究、参加会议等。今年因疫情留守宿舍，除了帮助学院翻译疫情防控宣传材料，他将更多时间花在学习上。“获得博士学位是在中国求职的必要条件。”他说。

毕业于西北师范大学戏剧与影视学专业的泽广，今年9月将前往北京师范大学开启博士阶段的学习。他在中国疫情暴发初期，选择留在中国，和学校其他国际学生志愿者主动承担起服务留校学生的工作；他还利用空闲时间拍摄记录宿舍及校外的情况，联系巴基斯坦电视台，通过网络向巴基斯坦民众展示和讲述真实的中国。

疫情之下，针对来华留学生教学，甘肃各高校多措探索智慧课堂、网络训练营、线下走访、联合培养等方式，“花式”破局疫情带来的挑战。(中新社记者 丁思）

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