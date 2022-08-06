原标题：奋斗者·正青春丨返乡创业青年王静：站在农业风口的“弄潮儿”

“家里有玉米芯的不要丢掉，把它们收集起来，跟我学用玉米芯种菇。”王静站在直播间的镜头前，手捧一小捆玉米芯说。

王静今年32岁，是贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县人。2013年，她辞掉在深圳一家外企的工作，回到丈夫吴安军的老家黔东南州施秉县杨柳塘镇高塘村，做了一年民办学校教师、两年菌种公司工作人员后，于2016年底开始创业，通过直播或短视频传授农业技术。

“我觉得自己站在了农业发展的风口。”她说，如今，王静已经在抖音和快手两个平台积累了超300万的粉丝。

王静（右）在抖音直播间讲解玉米芯种菇技术。新华社记者 罗羽 摄

“2015年，我在一家菌种公司工作时，参加了一次县里组织的电商培训。课上讲到电商将在未来5年成为助推农业发展的风口。”王静说，2016年从菌种公司辞职后，她在高塘村租了一栋闲置两年的老屋，开始从事电商带货。

此前，也有人将老屋租下做生意，但失败了。看到王静又把老屋租下，一位亲戚略带嘲讽地说，放弃好好的外企，回家来折腾，大概率也要步人后尘。

听到亲戚的嘲讽，王静暗自下定决心要把电商做好。“依托良好的生态，贵州的农特产品品质优良，关键是如何把它们更好地推送给消费者。”她说，电商开辟了一条新路。

王静在蘑菇棚里查看蘑菇生长状况。新华社记者 罗羽 摄

那段日子，王静一边从线上接单，一边与丈夫到各地农户家收货，悉心向优秀的农户请教种植技术。“我深知要不断学习，所以一直留心各种农业技术，希望能为我所用。”她说。

2017年，王静开始发展自己的基地，利用学到的技术种植魔芋、茯苓、红薯、蘑菇等农特产品。

“2017年，在施秉县开展的一期自媒体培训班上，老师们介绍了短视频的带货趋势及其创作和运维技巧。”王静判断，短视频将助推农业发展，但由于当时没有想清楚内容输出方向，并未草率进入。

之后两年，她一边打理电商业务，一边不时浏览各大自媒体平台。

最终，王静找准了方向：向网友系统、细致地分享农业种植技术，并尽可能帮他们带货。

2020年，王静开始拍摄短视频，利用秸秆、玉米芯、废弃的松树根等种植蘑菇、天麻、灵芝、茯苓……把过去在菌种公司和向农户学到的种植技术一一分享。“通过短视频平台把优质农产品的种植技术推介给农户，同时吸引一些经销商前来采购产品，形成良性互动。”她说。

近年来，短视频和直播已成为王静带货的主要方式，其平台销售额已连续两年超过了100万元，助力上千户农户实现增收；每年她还以施秉县赋予的“科技特派员”身份，奔赴田间地头免费为农户就种植技术答疑解惑。

“青年人要做有价值的事，善于学习，把握时代机遇。”王静说，“认准了道路，就要排除干扰，一步一个脚印，踏踏实实，全力以赴。”（记者 罗羽）

(责编：郝孟佳、李依环)