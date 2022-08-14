技术技能人才是建设制造强国之基，职业教育是技术技能人才培养之本。多年来，我国对职业教育高度重视，习近平总书记提出“发展职业教育前景广阔、大有可为”，充分体现了党中央对技术技能人才培养的殷切希望。

人才之要，培养为先。职业教育质量不但决定了技术技能人才起点有多高，也决定了技术技能人才能够跑多快，更决定了技术技能人才能够飞多远。所以，让技术技能人才前景更加光明，必须推动现代职业教育“高”“质”“量”发展。

双向发力，让技术技能人才上“高”校。长久以来，上职业院校低人一等的偏见是制约技术技能人才发展的重要因素，因此，职业院校和普通高校要双向发力，向上提升。职业院校要提高办学质量，打造职业教育品牌，成就技术技能人才“名校梦”。针对一些高校毕业生择业难与社会上技术技能人才匮乏并存的现象，普通高校要主动求变，可以设置一些职业教育专业和课程，让学生学到更多实用技能。此外，很多高精尖操作技能需要的不仅是熟能生巧，也需要有扎实的理论基础。要探索建立技术技能人才研究生教育，打破职业教育“天花板”。

精准锻造，让技术技能人才有品“质”。职业教育是实践教育，要提高办学质量，办出自身特色。要改进课程设置和教学方式，紧盯生产工艺实际和技术变革方向，让专业教材和课程设置对接市场需求；要把产教融合、工学结合作为培养人才基本模式，探索“带徒制”“导师制”等多种教学方式，把课堂办在车间里、工地上，让学生成为上手快、有绝活、潜力大的技术技能人才“生力军”。

营造氛围，让技术技能人才有数“量”。职业教育要想办得好，必须有大量优秀青年学子愿意走技能成才之路，成为职业教育的“源头活水”。要营造浓厚氛围，大力弘扬劳动精神，讲好大国工匠故事，加大技术技能人才表彰力度；要搭建舞台，构建职业技能竞赛体系，给技术技能人才展示风采的平台；要提高经济待遇，在公务员考录等方面给予职业教育毕业生同等待遇。从而激励更多优秀青年学子把成为高层次技术技能人才作为人生目标，走技能报国之路。

春风已至，未来可期。新征程上，高质量职业教育为技术技能人才插上腾飞的翅膀，技术技能人才活力得到充分释放，我们建设制造强国的美好画卷一定会更加绚烂。

（作者：李敬伟；作者单位：河南省安阳市委组织部）

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