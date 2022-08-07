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海岛女“羊倌”的返乡创业梦

2022年08月07日08:18 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜海岛女“羊倌”的返乡创业梦

　　8月5日，汪淇在福鼎市嵛山岛照顾一只黑山羊。

　　1992年出生的汪淇大学毕业后在广东从事西班牙语外贸翻译工作。因为对家乡怀有深厚的感情，她在2019年决定返回家乡福建省福鼎市嵛山岛创业，当起了海岛女“羊倌”。

　　汪淇的父亲有十多年丰富的养羊经验，但一直以来都是小规模的放山养殖。她说：“我第一年回乡养羊时就遇到了台风，海岛风大，建在山上的羊舍太简陋，随时有崩塌的危险，我父亲不让我上山，最后还是他冒着风雨，上山去看羊。”此后，汪淇和父亲商量改建羊舍，扩大羊场规模，并在家人成立的山羊养殖专业合作社帮助村民代养代销，带动海岛村民增收。

　　如今，汪淇不但养羊，还通过抖音直播销售嵛山海岛山羊，在福鼎市区还开了一家羊肉火锅店。“在海岛养羊会面临着许多困难，但我觉得在家乡从事山羊养殖有很好的前景，这里有来自福建、浙江、上海等地的许多游客。下一步我想把养羊业和旅游业结合，打造亲子游等活动，为嵛山岛乡村振兴奉献一份力量。”汪淇说。

　　新华社记者 林善传 摄

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(责编：郝孟佳、李依环)

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