艾宇韬

原标题：给力 促就业稳就业浙江这样做

高校毕业生就业关系到民生改善、经济发展和国家未来。2022年，全国高校应届毕业生首次突破千万，规模和数量创历史新高。

其中，浙江省2022届高校毕业生达39.16万人，较2021年增加了6万余人。同时，作为长三角地区吸纳人才就业大省，每年还有近50万的应届高校毕业生选择来浙江就业。

开发就业岗位、提供对接服务、定制帮扶套餐……针对毕业生就业难问题浙江出实招，交出高质量“就业答卷”。数据显示，今年以来，全省已举办线上线下专场招聘会2926场，推出各类岗位261.4万个，发放创业担保贷款18.78亿元，扶持创业2.47万人。

稳岗拓岗 扩大“就业蓄水池”

广泛开发就业渠道和就业岗位，是推动高校毕业生高质量就业的关键。

浙江拥有数量庞大的民营企业，它们是社会经济发展的重要组成部分，也是拓展就业岗位的“潜力军”。

近日，在“忆烟雨江南·守红色根脉”嘉兴市高校毕业生大型招聘专场，来自嘉兴市上市公司、重点产业等308家用人单位提供近9000个岗位，以满足高校毕业生就业需求。

嘉兴市高校毕业生大型招聘专场。嘉兴市委宣传部供图

在上市公司招聘专区，某科技公司的招聘台前排起了长队。据了解，该公司拿出了算法工程师、软件工程师等6个职位，并开出了最高月薪20000元的薪资。“我们现在公司的发展方向是‘大健康’，所以研发项目多，这方面的人才需求也比较大。”该公司招聘专员说。

优秀毕业生给企业良性稳定发展提供了源源不断的动能，而受疫情等因素影响，市场主体受到了不小冲击，也让企业在吸收新鲜人才资源时增添了几分顾虑。

今年，台州市出台激励政策，对新招用2022年度高校毕业生的非公企业，按每招用一名硕士每月1000元、本科每月750元、专科每月500元的标准，给予企业薪酬补贴，激发企业扩岗招用高校毕业生的积极性。

与此同时，浙江也将对吸纳高校毕业生就业达到一定数量且符合相关条件的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时予以倾斜——对于招用毕业年度高校毕业生并签订1年以上劳动合同的中小微企业，可按每人不超过1500元的标准给予一次性吸纳就业补贴。

浙江理工大学学生询问招聘企业情况。钱塘区人社局供图

近日，由浙江省委组织部、省国资委、省人力社保厅、省教育厅联合主办的浙江省国有企业高校毕业生专场招聘会在杭州举行。

现场，共有228家省市县属国有企业参会，推出职位2200余个，涉及信息、环保、健康、旅游、文化、金融、化工等多个领域专业。为期两天的活动累计接待来自全省20余所高校的毕业生6000余人次。

“各家国企的人力资源负责人对岗位、政策等信息解释得很清楚，对我们学生情况也摸排得很细致。相比线上投简历，这种现场交流对我求职帮助非常大。”浙江大学公共管理学院研究生莫同学表示，他当天总共投了七八家中意的单位。

据了解，在推进国企、民企扩岗的基础上，浙江将进一步加大政策性岗位吸纳力度，鼓励高校毕业生到山区26县、城乡社区等基层就业。

在台州，作为全国首批青年发展型城市试点，今年针对高校毕业生追求稳定岗位等需求，支持高校毕业生到基层从事专职社区工作，全市首批开放不少于1500个专职社区工作岗位。

强化对接 就业服务“不离线”

杭州钱塘区拥有浙江省最大规模的高教园区，集聚了8所本科和6所高职院校，每年毕业生数量占浙江省高校毕业生比重近1/7。

“今年，钱塘区预计有超过5万名大学毕业生，如何保障这么大一个群体的就业，这是今年的一项重点工作。”钱塘区就业中心相关负责人刘冬荣表示。

杭州钱塘区“走近钱塘”系列招聘会。钱塘区人社局供图

为此，钱塘区全面打造“宜业钱塘”新模式，保就业促创业——举办“钱塘校融·百家名企高校行”系列活动，邀请高校走进区内100家以上优质企业，促成学生就业创业、校企科研平台共建。据悉，2022年钱塘区计划举办超90场各类招聘会，帮助更多毕业生留在钱塘。

毕业生虽然“离校”，但就业服务不能“离线”。浙江各地市积极组织专场招聘活动，为毕业生提供与用人企业直接沟通对接的机会。据悉，浙江省将持续开展高校毕业生系列招聘活动，各县（市、区）每周至少举办1场招聘活动。

8月4日，在新安江畔的江滨公园，杭州建德市举行了首场“人才夜市”活动。现场，企业人事专员纷纷化身为“摊主”，将岗位需求等信息醒目地放置在摊位前。

“人才夜市”活动现场。建德市委宣传部供图

新安江畔清凉的水雾，缓解了人们在炎炎夏日里的疲惫。活动当晚，共有35家“摊主”带着461个岗位“纳凉迎才”，670名求职者前来咨询，收到应聘者求职简历近400份，200余人达成初步意向。

为了打破时间和空间界限，解决招聘不便难题，温州聚焦人才与企业双方的“需”和“求”，鼓励全市各级人社部门开通线上直播间，邀请近百家知名企业招聘负责人陆续来到直播间推送就业岗位，与求职者“云端”对话。

同时，温州还开展“访企识岗”直播活动，让高校毕业生“云上”体验岗位实操，直观了解企业办公环境、住宿环境、薪资福利待遇等情况。

温州龙湾区举行“直播带岗”活动。龙湾区委宣传部供图

“多亏了直播带岗活动，让我一出校门就进厂门。”刚从温州大学机械工程专业毕业的郑泽说，在当地人社部门助力下，自己成功入职成为温州某能源公司助理工程师。目前，该公司已招引近千名来自全国各地的高校毕业生。

此外，为全面掌握求职毕业生信息，杭州将大力推广求职登记小程序，开放线上线下求助渠道。未就业毕业生可以在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记。杭州市人力社保局将根据信息台账，摸清毕业生就业失业状态、学历专业、求职意向、服务需求等情况。

个性化帮扶 助力人才“留下来”

7月至12月，浙江各地将持续开展离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，为2022届离校未就业高校毕业生，2021届、2020届有就业意愿未就业高校毕业生，35岁以下登记失业青年提供量身定制的就业“帮扶套餐”。

针对有就业意愿的毕业生，浙江将免费提供“131”就业服务，即至少1次职业指导、3个适合的岗位信息、1个培训项目或1个见习机会；对于有特殊困难的毕业生，提供“一人一档”“一人一策”精准服务，为每人至少提供3至5个针对性岗位信息，优先组织参加职业培训和就业见习。

连日来，金华积极落实大学生“百万见习岗位”募集计划，扩大就业见习基地和见习岗位规模，及时摸排锁定有见习需求的高校毕业生，帮助其获得岗位实践机会。2022年累计建成实习基地超500家，对接实习大学生超万名。

杭州钱塘区建立“1+1+1”高层组团式联系高校机制，成立“钱塘校融”青春联盟及8个下属专委会，实体化运行高校产学联盟和高校校友总部联盟，建成重点产业企业见习实训基地79家，大学生见习实训近万人。

在精准提供就业技能指导的同时，浙江各地也相继出台多项保障性政策措施，确保人才在当地“稳下来”“住下来”“留下来”。

8月1日，丽水市首个针对大学生青年群体需求建设的人才公寓——丽水青年“造梦空间”人才公寓揭牌投入使用。该公寓主要面向来丽水经开区实习的高校毕业生、在校实习见习生，公寓拥有各类房型房源126套，目前已有52名青年人才入住。

“造梦空间”标间样板房。丽水经开区供图

“房间里家具家电一应俱全，还提供24小时金牌管家式增值服务，是一个可以多方位满足青年就业、创业需求的‘梦想空间’，在这里的居住体验非常好。”已入住“造梦空间”的杭电（丽水）研究院研究生李智说。

“下一步，经开区将加快人才公寓认定，加推新一批房源，尽力满足人才入住需求。”丽水经开区党群工作部副部长汤颖菲表示。

金华则着力打造“高校毕业生就业一件事”机制，集合求职登记、社保卡申领、人事档案接收、公租房租赁补贴、毕业落户等具体业务，实现高校毕业生就业服务事项全流程“跑零次”。

同时，金华也在持续迭代升级大学生帮扶政策，“i金华”人才服务平台集成3大类27小类151项服务，人才生活补助、大学生礼包等6项人才补贴实现全流程“智配直享”。

自主创业、灵活就业如今也成为不少高校毕业生的就业新方向。台州在已有政策基础上，深度挖掘政策的空间和潜力，持续加码创业支持力度：一次性创业补贴标准从5000元提高至8000元；最高场租补贴从每年18250元提高至131400元；应届回原籍的困难家庭高校毕业生、残疾人高校毕业生和脱贫家庭高校毕业生，补贴标准从原来按每月失业保险金的80%提高至100%……

7月27日，在浙江省十三届人大常委会第三十七次会议上，相关部门负责人表示，今后，浙江将进一步形成共富就业政策体系，促进经济发展与扩大就业相协调，努力营造就业和谐环境、优化就业公共服务。

(责编：郝孟佳、李依环)