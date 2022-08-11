原标题：学数学，不要急功近利

【教育传真】

在刚刚落幕的第63届国际数学奥林匹克竞赛（IMO）上，中国数学奥林匹克国家队获得团体第一名。

数学，是自然科学的皇冠。数学竞赛，将极具天赋的年轻人带到广袤的数学天地，也向他们展现出更加广阔的世界。我国参加过国际数学奥林匹克竞赛的选手中，有很多人日后从事数学研究，但也有不少人转入其他行业，例如软件开发、金融等领域。

“基础数学蕴藏着很大的潜能，对青少年来说，即使未来不在数学研究领域发展，打下良好的数学基础，也能提升自身的创新能力，而创新是做好各项工作的根本。”在近日举行的第九届世界华人数学家大会（ICCM）上，本届大会数学贡献奖得主、中国科学院院士杨乐在接受媒体采访时，与大家分享了数学的魅力。

但他认为：“很长一段时间，国内的数学竞赛走到不怎么健康的发展道路上，不少学生从小学到高中都上奥林匹克辅导班，这很不正常。应该是数学学得有一定基础了、对数学很有兴趣的学生去参加竞赛。我们不能追求短期效应，追求孩子迅速成长。”

多年从事数学研究的杨乐深知与这门科学打交道的不易，“数学在很多同学看来是比较抽象、枯燥与无味的。”他认为，要让一小部分对数学有兴趣的同学深入学习数学或者跟数学相关的学科，培养他们成为栋梁之才。

北京大学数学科学学院讲席教授丁剑，凭借出色的概率论研究，获得了今年世界华人数学家大会的数学奖金奖。对于试图在数学领域挑战未知问题的青少年，丁剑建议，不妨在进入大学后，找一个聊得来的老师，尽早阅读一些学术文章，甚至开展一些介于课程和真实研究之间的课题，这样对数学家的职业生涯就有了一定了解。

创新、创意，则是菲尔兹奖得主、清华大学讲席教授丘成桐，赋予数学研究的更深意义。“考试固然重要，因为这是对学习基本能力的检验，但做学问最重要的是看有多大的创意。”丘成桐说，要鼓励中国学生走创新的道路，特别是我国要成为数学强国，就要有一批能带领数学界向前发展的人才。

在丁剑看来，要实现数学强国，需要从两方面着手，首先，基础数学要求真，建立理论价值，引领国际潮流；其次，要让应用数学走近国计民生。“我本人并不是做应用数学的，但是我也关注理论数学在应用领域的研究，希望能用数学推动我国经济社会发展。”丁剑说。（记者 金凤）

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