人民网北京8月13日电 （记者何淼）基层是高校毕业生建功立业的舞台，也是吸纳高校毕业生就业的广阔空间。引导和鼓励高校毕业生到基层就业，是一项系统工程，需要政府、高校、社会力量多方联动。

日前，教育部指导各地各高校统筹推进，会同相关部门和地方，加大政策力度、深化就业育人、强化培养使用、优化服务保障，引导鼓励高校毕业生到基层建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

加大政策力度，拓展就业空间

中央基层项目具有重要的示范引领作用。今年以来，教育部会同人社部、财政部、共青团中央等部门，共同做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目招录工作。2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名；“特岗计划”全国招聘6.7万名；“西部计划”招募3.67万人。重点向乡村振兴重点帮扶县等地区倾斜，更好服务乡村教育、医疗卫生、社会治理等工作，助力乡村振兴。

据了解，各地各高校加大政策挖潜力度，为毕业生拓展就业空间。宁夏实施城乡社区、学前教师、乡村医生、司法辅助等基层服务专项计划，共招聘2000名应届高校毕业生到基层工作；“三支一扶”计划由3000个增加到4100个；“西部计划”由380个增加到640个。

重庆市明确结合乡村振兴、基层治理和公共服务需要，开发基层劳动社保、社区服务、医疗卫生、文化科技、法官检察官助理等就业岗位2100个左右；稳定实施“选调生”“三支一扶”“特岗计划”“西部计划”等基层项目规模4000个左右。

四川省设立6500个疫情社区排查防控社工岗，招募高校毕业生到基层服务。西南大学与学校所在地重庆市北碚区协同打造“千人千岗助力乡村振兴就业见习暨大学生留碚创业专项行动”，以就业见习为纽带，助力乡村振兴，开源拓岗促进毕业生就业。

深化就业育人，激发报国热情

各地各高校加强就业育人主题教育，引导学生树立正确的成才观、职业观和就业观，积极到基层建功立业。

中国石油大学（北京）举办基层就业毕业生座谈会，校领导与毕业生面对面交流；在毕业典礼上宣读表彰毕业生志愿赴基层就业创业文件，为基层就业毕业生代表颁发荣誉证书；举办“基层就业创业校友论坛”20余期，校友分享扎根基层、成长成才的奋斗历程。近五年，该校本部毕业生赴新疆就业548人，西部就业2303人。

中国地质大学（武汉）深入开展以成才观、职业观、就业观为核心的主题教育活动，培养学生家国情怀。在《职业规划与就业指导》课中设置西部、基层就业专题，开展有针对性地引导。对有志愿到西部、基层工作的学生党员、学生干部等进行重点关注培养。加强与各级地方组织部门和人事部门的沟通与联系，增加定向选调名额，拓宽毕业生基层就业渠道。2022届已落实去向毕业生中，到西部、基层就业的有400余人。

湖南农业大学聚焦乡村振兴，牢记强农兴农使命担当，注重引导涉农专业毕业生赴西部开展志愿服务，同时根据服务省涉农岗位进行重点匹配。近年来，学校选拔农学、园艺、蔬菜、植物保护、动物医学、农业管理等相关领域毕业生赴西部开展志愿服务占比达85%。

强化培养使用，助力成长成才

各地各高校结合实际需要，加强对毕业生的岗前能力培训。

2022年，河南省大学生志愿服务乡村振兴计划共招募了200名高校毕业生，从事为期两年的乡村教育、农村人居环境整治提升、乡村社会治理等方面的工作。为提高青年志愿者践行务实的能力，河南省组织统一培训，解读河南省乡村振兴与青年返乡创业政策，讲授新媒体助力乡村振兴以及志愿服务项目化管理与实践等内容，强化毕业生责任担当，增强务实能力，助力乡村振兴。

致力于基层人才的本土化培养，扬州大学持续开展卓越乡村医生、卓越乡村教师等人才培养模式改革。近五年，3100余名定向乡村教师、定向乡村医生毕业生返回基层。2010年以来，先后与常熟等地开展“农村区域发展专业”本科生联合培养，每年有近400名毕业生回到家乡建功立业。

优化服务保障，推动聚才兴业

下得去、干得好，还要留得住。教育部会同相关部门推出优惠政策，指导各地各高校健全、优化服务保障，为高校毕业生在基层成长成才创造良好条件，激发高校毕业生到基层一线就业创业的热情。

教育部、财政部联合印发通知，要求落实特岗教师待遇保障，强调各地要确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。

对高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，教育部、民政部等四部委联合印发通知，要求各地按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策；社区综合服务设施为相关提供社区服务的机构给予必要的场地支持。

海南省对招聘为乡镇基层事业单位和艰苦边远地区事业单位工作人员的高校毕业生，按规定给予提前转正定级，薪级工资适当高定，其中在艰苦边远地区县以下乡镇的高定2级，在艰苦边远地区县市区本级、其他县市乡镇以下的高定1级。

2022年，石河子大学为第一批70名留新疆、兵团基层就业毕业生代表发放28.3万元奖励，引导毕业生留疆，到最艰苦的地区工作。校院两级通过多种方式与基层就业校友保持密切联系，关心其成长和发展，提供力所能及的帮助，并及时向毕业生所在单位反馈，确保毕业生不仅“下得去”，还能“留得住、干得好”。

(责编：何淼、熊旭)