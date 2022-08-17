人民网北京8月17日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，近日，教育部印发《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》（以下简称《实施意见》），明确自2025年秋季起，高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称，统一为“非脱产”，主办高校可根据专业特点和学生需求等，灵活采取线上线下相结合形式教学。

《实施意见》要求，主办高校应根据社会需要和自身办学定位、办学条件，遵循聚焦特色、控制规模、保证质量的原则，举办相应的学历继续教育，强化学历继续教育的公益属性，不得以营利为目的。

普通高校举办的学历继续教育统一通过成人高考入学，统一专业教学基本要求，统一最低修业年限，统一毕业证书。推动中央部委所属高校举办“少而优、小而精”的学历继续教育，地方高校重点举办“服务地方、办学规范、规模适度、特色鲜明”的学历继续教育，高等职业学校重点面向一线从业人员，举办服务“知识更新、技术提升”的学历继续教育。

《实施意见》针对教育教学环节提出了一系列规范性要求：强调要加强思想政治教育，开齐开好思想政治理论课，建立完善全员、全程、全方位育人体制机制；规范教学组织实施，加强对线上教学和线下面授的全过程管理；创新教育教学模式，充分发挥信息技术优势，结合实际开展混合式教学。

同时，要加强师资队伍建设，配足配好主讲教师、辅导教师和管理人员；严格落实办学基本要求和人才培养方案编制工作指南要求，保证人才培养规格和质量；进一步加强教材建设管理，压实管理职责，加大对优秀继续教育教材的支持力度；严格规范校外教学点设置条件和程序，控制布点数量和范围；建立健全监督评估机制，进行常态化质量评估监测。

《实施意见》强调，要深入实施国家教育数字化战略行动，提升数字化公共服务水平，广泛汇聚优质数字教育资源，促进优质数字资源共建共享。主办高校要充分运用技术手段，创新高等学历继续教育办学管理方式，提高办学管理的数字化智能化水平，全面加强教育教学在线常态监测。

《实施意见》要求，各地、各主办高校要加强党对高等学历继续教育工作的全面领导，进一步压实各级教育行政部门和主办高校的主体责任，建立保障学历继续教育办学经费投入机制，加大对优秀典型案例的宣传力度，加强继续教育相关学科专业建设，完善违法违规广告治理工作机制，为高等学历继续教育改革发展营造清朗环境。

(责编：李依环、熊旭)