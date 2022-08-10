人民网北京8月10日电 （记者郝孟佳）近日，教育部部署开展了持续三个月的“回头看”工作，累计排查培训机构17.2万个（含已关停的机构复查及非学科类机构涉嫌开展学科类培训排查）、培训材料24.3万份、从业人员40.5万人，其中发现问题机构4614个，占比2.7%。

各地依法依规对问题机构予以处置，目前各类问题整改完成率均达100%。

记者了解到，各地围绕机构压减、“营转非”、培训收费、学科类隐形变异、培训材料和人员管理、监管信息化、风险防范等七个方面进行全面排查整改，取得积极成效。

在机构压减方面，累计排查发现“假注销、真运营”的机构537个，已全部关停取缔。

在“营转非”方面，累计发现以非营利外壳违规开展营利性行为的机构34个，有关地方第一时间约谈机构负责人，当场下达整改通知书，已全部完成整改。

在培训收费监管方面，累计排查发现未执行政府指导价的机构206个，超政府指导价收费82万元，已全部完成整改并全额退回超收培训费。

在隐形变异治理方面，累计排查发现违规开展学科类培训的机构3598个，“一对一”等个人违规开展培训1572人次，其中涉及中小学在职教师15人，已全部完成整改或处理。

在培训材料和人员管理方面，累计排查发现不合规培训材料1162份，已全部停止使用并清理销毁；不具备相应资质的教学、教研人员1145人，已全部停用或转为非教学岗。

在监管信息化方面，累计发现598个机构未按要求使用全国校外教育培训监管与服务综合平台登记运营信息，已督促机构完成了信息登记等相关工作。

在风险防范方面，通过持续跟踪督导，各地强化风险防控措施，普遍建立了重点核查解决退费难问题、校外培训监管执法、防范化解劳动用工风险等工作机制。

下一步，教育部将进一步完善校外培训监管长效机制。紧盯寒暑假等关键节点，压紧压实责任链条，持续保持高压态势，坚决防止违法违规培训出现反弹。

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