原标题：教育部召开学习贯彻习近平总书记给“青年红色筑梦之旅”活动大学生重要回信精神五周年座谈会

8月15日，在习近平总书记给第三届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生回信五周年之际，教育部组织召开专题座谈会深入学习贯彻重要回信精神。会议在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主办地重庆举行。教育部党组成员、副部长钟登华出席座谈会并讲话。

钟登华指出，习近平总书记的重要回信，指引了高教战线坚持立德树人、深化创新创业教育改革方向。五年来，全国高教战线认真贯彻落实重要回信精神，推动“红旅”成为一堂融党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课为一体的“中国金课”。

钟登华强调，要切实提高政治站位，进一步学习领会习近平总书记重要回信的精神内涵，在学深悟透、融会贯通上下功夫。全面总结“红旅”五年来的突出成绩和有效经验，全力打造“红旅”品牌。

钟登华要求，奋力推进“红旅”活动再深化、再出发，坚守“红旅”初心，拓展内容形式，主动服务乡村振兴，加大系统支持，推进创新创业教育与思想政治教育相融合，确保“红旅”行稳致远，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

重庆市人民政府副市长熊雪在会上致辞，重庆市教委、陕西省教育厅、有关高校、部分“红旅”项目指导教师和学生代表作了交流发言，教育部高等教育司、学生服务与素质发展中心、部分省（市）相关部门、部分高校、相关企业代表参加会议。

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