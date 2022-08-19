人民网北京8月19日电 16日，昆山杜克大学举行2026届本科生开学典礼，昆山杜克大学校长冯友梅勉励新生，追求真学问，在主动探索中升级自主学习能力；适应新环境，在应对不确定性中提高自我把控能力；打造软实力，在人际互动中锻炼解决问题能力。

昆山杜克大学校长冯友梅在2026届本科生开学典礼上讲话。 学校供图

以下为冯友梅讲话节选——

大学是人生成长的重要阶段，是形成自己人生发展的理想和志向、塑造健康的人格和心智、获得自我持续发展能力的关键时期。这些都是人生的大问题，需要终身去思考、去实践。我想与大家分享：胸怀这些大问题，结合大学的真实情境，我们至少可以做什么。

一是追求真学问，在主动探索中升级自主学习能力。我们处在一个知识、技术快速更新迭代的时代，培养学习的方法和能力比学习知识本身更加重要。学校秉持“教育不是灌满一桶水，而是点燃一把火”的理念，支持学生从自己的兴趣出发，带着好奇心了解世界，带着爱去行动。

学校倡导知行合一，与其坐而论道，不如起而行之。学校的整合课程、跨学科专业、问题导向的多学科综合研究，两年通识教育基础上自主选择专业，本科生参与科研，为你们听从内心、激发兴趣、明晰志向、树立理想，提供了充分的探索空间。

希望同学们积极主动地去寻找、开发、对接各项资源，有没有内驱力、有没有主动性、有没有好奇心，四年下来，可见高下。

二是适应新环境，在应对不确定性中提高自我把控能力。你们刚刚来到一个陌生的环境，要与不同国家的人打交道，许多同学还要克服非母语教学带来的困难，还有一些国际学生没能在校园参加线下学习，凡此种种让你们难免有不同程度的焦虑。

我完全能理解你们的处境和感受，但我仍然鼓励你们尽量调整认知，主动拥抱变化。我们不能掌控我们遇到什么，但我们可以掌控我们如何面对变化，那就是用更积极的态度去争取更好的结果。

希望你们和学校教职员工一起，以积极的建设性姿态，共同创造校园和谐、稳定的学习和生活环境，体现自己的价值。

你们的焦虑可能还来自于同窗比较，很多人会感受到来自同学、朋友的压力。希望这时的你能正视压力，想想能和优秀的人成为同窗，在相互激励中共同成长，这是人生多么幸运的一件事。学校支持每个人的个性化发展，为每一个学生的成长而竭尽所能。希望你们听从内心、各显特色，不怕困难、披荆斩棘，各自收获不一样的成就，体验恰到好处的愉悦和幸福。

三是打造软实力，在人际互动中锻炼解决问题能力。希望你们努力实现语言、文化和专业学习的同步提升。在这个多元的文化社区，学会以理解和尊重、包容和妥协，来求同存异、美美与共，促进自身和学校可持续发展。

与理解力十分相关的另一个概念是共情力，它是一种设身处地体验他人处境、理解他人心情的能力。我认为它的基础是人性中仁和善的光辉。希望你们能共同构建一个温馨友爱的学习、生活环境，少一点自我内耗或相互消耗，多一点精力用来学习和健身。

要想成为一个负责任、勇担当的人，一个有领导力、沟通力的人，一个富有爱心、奉献社会的人，最好的路径就是从今天、从自己、从身边事、从细小处做起。

千百次的仰望星空叩问自己：我要成为一个什么样的人、我怎么才能成为那样的人，一定不是单靠听讲座、求开悟，就能将锦囊妙计收入怀中。梦想成真，终究要靠辛勤劳动的汗水，如年年的春雨、岁岁的冬雪，踏踏实实落在大地上，在春播、夏作、秋收、冬藏的忙碌中去收获梦想。

愿你们不负时代，做世界和谐发展的思考者、推动者和实践者，让世界因为你们的努力而更加美好！愿你们不负韶华，追求有意义的人生，让学校的教育为你们的可持续发展终身赋能！愿你们不负重托，挺起青年一代的脊梁，向世界、向未来证明，青年强则世界强！

(责编：郝孟佳、熊旭)