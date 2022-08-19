原标题：重庆部分高校明确师生延期返校 推迟新生报到时间

记者18日了解到，虽然秋季学期开学进入倒计时，但近日受持续高温天气、疫情防控等因素影响，重庆市多所高校明确师生延期返校、推迟新生报到时间。

西南大学称，2022年秋季学期学校开学行课时间调整为9月5日。教职工9月1日、2日正常上班，老生9月3日、4日错时错峰返校，新生9月8日、9日报到。附属中学、附属小学、实验幼儿园开学时间按照重庆市规定及北碚区有关要求执行。

重庆师范大学称，2022年秋季学期教职工正式上班时间调整为8月30日，学生暑期时间调整至8月31日结束，较原定计划延后5天。2022级新生报到时间为9月3日、4日。其中，市外新生(含本科生、研究生)报到时间为9月3日，市内新生(含本科生、研究生)报到时间为9月4日。

重庆交通大学称，2022年秋季学期在校学生9月3日、4日返校报到，9月5日正式行课。2022级本科新生9月13日、14日报到，2022级研究生新生9月15日报到。教职工9月1日正常上班，按照疫情防控要求，原则上应于8月25日前返渝。

重庆工商大学称，2022年秋季学期教职员工正式上班时间调整到9月2日，在市外教职员工于8月25日前返渝。学生实行分批错峰返校，非2022级学生开学报到时间调整至9月2-3日(9月2日市外学生返校、9月3日市内学生返校)。9月5日正式行课。在市外的渝籍学生于8月25日前返渝。2022级新生入学报到调整至9月6-7日(9月6日市外新生报到、9月7日市内新生报到)，9月13日正式行课。在市外的渝籍学生于8月29日前返渝。

四川外国语大学称，教职工暑期时间调整至8月31日结束。学生暑期时间调整至9月1日结束。9月2日，全体非渝籍学生、2021级渝籍本科生(含交换生)返校。9月3日，网络与继续教育学院2022级新生入学报到。9月4日，2021级渝籍本科生之外的渝籍学生返校。9月5日，学生正式行课。2022级统招博士、硕士、本科新生报到时间保持原方案不变。国际学院非学历教育学生来(返)校时间由国际学院通知。

重庆移通学院称，2022年秋季学期，合川校区大二及以上年级老生按照校历仍为8月27日、28日报到。专升本新生调整到9月1日、2日报到。合川校区一年级新生调整到9月15、16日报到。(记者 钟旖)

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