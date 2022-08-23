韩震

原标题：全面加强中小学教材插图审核把关

前段时间，教育部调集全国专家力量，对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物进行了全面排查整改，我们应该化危为机，将这次消极事件转化为全面提升中小学各科教材质量的契机和动力。提升教材知识内容和插图的质量，除了编写者和绘图者的努力之外，全面加强中小学教材的审核把关也是重要一环。

首先，把好审核关就是要进一步提高政治站位和对教材工作重要性的认识。所有学科的教材审核专家，以及教材编写、编辑和审核工作者都应该从这次事件中汲取教训，充分认识到教材工作在落实立德树人根本任务中的重要地位。这就要求我们不断加强学习、不断提高认识，进一步提高政治站位，把教材作为培根铸魂、启智增慧的重要依托，以一丝不苟、精益求精的精神和认真负责的态度，把好教材的政治关、科学关、审美关、质量关。

其次，把好审核关要做到源头治理。除了培养能够通晓中华优秀传统文化、理解社会主义核心价值观的要求、懂得教育规律和育人规律的各学科专家队伍，还要抓紧时间补短板，加快培养熟悉有关教材图像知识形态的插图作者、美术编辑和审核专家。教材中的插图不是可有可无的点缀，也不仅仅是为了美观，它们应该是与文字、公式等知识形态水乳交融的图像知识。事实上，图像知识在促进青少年认知能力发展中具有重要的作用，与各科知识有机配合的图像，会有效地帮助学生提高学习效率。随着时代的发展和知识的爆炸性增长，图像知识形态的作用会越来越凸显。但是，长期以来，教材插图作者往往只是从图像和美术的角度工作，缺乏对学科知识和其他方面知识的储备，往往是出版社临时请来的“绘图者”，而不是与编写学科知识的作者在互动中一起工作的教材编写者。这是造成插图出现偏差和问题的主要原因之一。另外，在审核教材时，审核组也往往是本学科的专家、一线教师、教研员和教育专家，鲜有熟知图像知识的美术专家参与。

再次，把好审核关要优化教材编写人员结构、完善编辑和审核程序，确保教材的政治方向和价值导向正确、知识内容科学适宜、审美情趣健康向上。教材的审核把关不仅是审核专家的事情，从编写、排版、校对等环节就要用把关的眼光开始审视。譬如，出版社的编辑在编数学、化学、物理、生物等学科时，应该请思想政治、语文、历史、美术编辑进行多学科、多角度的审查；反之，思想政治、语文、历史、艺术教材也应该请科学学科的专家把关。这样相互把关，就可以把许多差谬或失误消灭在过程之中。同时，在国家组织教材审核时，也应该加强各学科专家的“会诊”，确保教材能够得到多方面的审视，尽量做到万无一失。

最后，把好审核关要对教材进行全过程的质量监测，对教材使用中出现的意见进行及时讨论，对教材不完善的地方进行及时修改。同任何事物一样，教材没有最好，只有更好。社会各界也应该以发展的眼光对待教材中出现的问题，让教材编写有一个在使用中发现问题、及时修订、消除差谬、不断完善的空间。

（作者：韩震，系北京师范大学学术委员会主任、教授）

(责编：李依环、孙竞)