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内地生申请香港高校人数同比上升

2022年08月27日07:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为香港大学。
　　图片来自香港大学官网

　　本报北京电  据香港文汇网报道，目前在香港8所公立大学中，有6所对内地高考生采取自主招生，各校近日均表示，今年内地生申请人数均较去年有所上升。其中，香港大学指出，有逾1.5万名内地生以高考和其他考试成绩申请报读香港大学，其中高考生申请人数较去年翻倍，以国际文凭申请的内地生人数升幅也超过七成。香港岭南大学、香港浸会大学的内地高考生报名人数则分别增加六成及五成。

　　香港大学发言人表示，今年收到超过1.5万名内地生以高考和其他考试成绩申请报读港大，人数较去年显著上升，而学生的成绩及其学术表现也较往年有提升。鉴于该校本年度的录取工作仍在进行中，暂未有具体收生数据可提供。据港大招生数据显示，该校2022年内地招生学额预计有约300个，意味着竞争比率高达50∶1。

　　香港浸会大学发言人则指出，今年自主招收内地高考生的申请人数超过3700人，较去年2500人增加约48%。获录取的学生有超过160人，也较去年增加约45%。

　　香港岭南大学发言人表示，今年共收到近2000名内地高考生报名入读资助大学学位课程，较去年多六成；最终录取约50名内地高考生，比去年增收约24%。香港科技大学称，内地高考生申请数字较去年上升，2020年至2022年入读其本科课程的内地高考生平均约190人。

　　香港理工大学表示，2022至2023学年包括内地生及国际生在内的非本地学生报读情况理想，预计录取学生人数较去年略有增加。香港教育大学表示，今年内地生的申请数目较去年增加，录取人数与去年相当。

　　香港城市大学参与内地统一招生，未有独立申请数字。学校表示，申请该校人数远多于录取人数，而今年的招生程序尚未完成，预计招生总数与去年相当。

　　香港教育政策关注社主席张民炳表示，香港各大学的内地生申请人数上升，反映内地年轻人对于香港高等教育重拾信心。

　　目前，香港公立大学的本科课程可以较高学费录取最多两成非本地生，多所大学近年收生人数已近上限。张民炳认为，随着香港进一步提升其区域教育枢纽以及创科中心地位，有关非本地生上限规定值得进一步探讨，“不只是大学和研究院，中、小、幼等学校都应该进一步开放，吸纳优秀学生”。

　　他特别提到，不论本科还是研究院的内地生，普遍在学术和研究方面都表现出色，也有助于带动良性竞争，将香港教育推向更高水平。

(责编：何淼、杨光宇)

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