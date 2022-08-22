8月19日，首届世界职业技术教育发展大会在天津隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向世界职业技术教育发展大会致贺信。习近平总书记的贺信满载期许、催人奋进，字里行间蕴含着匠心铸就梦想、技能成就人生的价值导向，同时也为我国职业教育指明了前进方向、注入了强大动力，在职教界、产业界引发强烈反响。

职教与经济社会发展紧密相连

中国正加快推进经济结构调整和产业转型升级，而职业教育作为对接产业最密切、服务经济最直接的教育类型，在经济高质量发展中起到了重要的人力资源供给和生产力转化作用。

习近平总书记在贺信中指出，职业教育与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。

天津职业大学党委副书记、校长郑清春表示，天津职业大学通过“双高计划”等重点项目，紧密对接天津市“1+3+4”现代产业体系，产教融合，促进教育链、人才链、产业链、创新链紧密对接。学校将认真贯彻习近平总书记贺信精神，继续围绕天津市制造业立市战略，致力于培养更多适应产业升级的高质量技术技能人才。

目前，全国职业学校已开设1300余个专业和12万余个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，近10年来，累计为各行各业培养输送了6100万高素质劳动者和技能人才。

在同期举办的首届世界职业院校技能大赛上，国网天津电力的产业工人张黎明在展演赛项中带来了人工智能配网带电作业机器人、新型高压刀闸等多项创新成果，这些都是国家电网一线工人为解决实际工作难题的创新实践。

“总书记对职业技术教育高度重视和持续关注，作为一名职业技术教育出身、电力一线的产业工人，我感到非常温暖。”张黎明说，这也坚定了产业工人的职业自信，激励更多的青年人走技能成才、技能报国之路，为国家高质量发展贡献自己的一份力量。

职业教育不仅为产业经济提供了源源不断的人才红利，也为数字经济跑出加速度提供了先导力量。伴随工业信息化、智能化转型，中国职业教育也紧盯数字技术前沿，提升数字技能人才培养。

“从过去传统制造到今天智能转化，企业对人才的要求也有了更高的标准，不再是简单的操作工人，而是一个智能技术工人。”中国格力电器股份有限公司董事长董明珠说，格力电器目前不仅和很多高校有合作，还成立了格力技术工程学院，以加快企业对人才再造提升，满足企业的创新发展。

携手世界各国加强职业教育交流合作

和羹之美，在于合异。中国职业教育面向世界，融通中西，在“引进来”“走出去”中不断实现再提升，成为国际经济、技术和文化交流合作的重要载体。

习近平总书记在贺信中指出，中国积极推动职业教育高质量发展，支持中外职业教育交流合作。中方愿同世界各国一道，加强互学互鉴、共建共享，携手落实全球发展倡议，为加快落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量。

目前，我国在职业教育方面与70多个国家和国际组织建立了稳定的联系，在海外19个国家建立20个“鲁班工坊”，在40多个国家和地区开设“中文＋职业教育”特色项目，培养了大批懂中文、熟悉中华传统文化、当地中资企业急需的本土技术技能人才。

此次技能大赛采用了中外“手拉手”组队模式，外方选手来自“鲁班工坊”建设院校和在华留学生。来自刚果的杰佛瑞参加了碳中和可再生能源工程技术赛项，他非常开心能来中国学习，他说：“我是通过‘鲁班工坊’项目来到中国留学的，我希望能学习更多有关碳中和的知识和技能，将来回到自己的国家去发展建设，创造更多价值。”

天津交通职业学院汽车工程学院院长曹向红主持出版了道路运输类“鲁班工坊”建设标准。她表示：“习近平总书记的贺信为中外职业教育交流合作指明了方向，未来在汽车职教领域中，我们将继续向世界展现中国汽车技能人才的职业技能素养以及汽车职业教育实训设备的先进性与安全可靠性，向世界宣传中国汽车技术领域职业教育成就，为世界职业教育提供中国方案。”（记者 陈曦 实习生 严晨 寇淑然）

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