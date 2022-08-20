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教育部开展第17次校外线上培训巡查 发现80多条违规问题线索

2022年08月20日08:41 | 来源：中国新闻网
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据教育部网站消息，为深入贯彻落实中央“双减”工作部署，持续巩固线上学科类培训治理成果，教育部于2022年7月21日至8月7日继续对线上培训机构和网站平台开展深度巡查。巡查发现80多条违规问题线索，主要表现为无资质擅自开展学科类培训、暑期违规组织开展学科类培训、推送学科类培训家教广告、开展面向3—6岁学龄前儿童的线上培训等。

教育部已要求相关地方和网站平台逐一核实、从严处置，同时，纳入暑期“清朗”及“监管护苗”两个专项行动，举一反三，全面治理。这些问题反映出，个别线上培训机构受暑期利益诱惑，不断变换花招、铤而走险，违规运营；部分“地下”变异违规培训仍存在侥幸心理，刻意逃避监管。也进一步说明，以违规培训加重中小学生校外培训负担的问题依然存在，深化校外培训治理丝毫不能放松。

教育部将继续联合中央网信办、市场监管、公安等部门持续深入推进暑期“清朗”和“监管护苗”专项行动。指导各地加强监管力度，继续开展全方位巡查，深化各类顽疾治理，健全长效治理机制，持续保持高压态势，坚决守护中小学生假期良好环境，切实维护人民群众合法权益。

(责编：何淼、郝孟佳)

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