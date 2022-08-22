人民网北京8月22日电 （记者孙竞、李依环）记者今天上午从教育部获悉，针对人民教育出版社小学数学教材插图问题，教育部高度重视，举一反三，部署对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物的插图及内容进行了全面排查整改，确保体现正确的政治方向和价值导向，弘扬中华优秀文化，符合大众审美习惯。

排查整改工作启动后，教育部组织国家教材委专家委员会近350位专家，对中小学在用的359套2487册国家课程教材等进行全面审读。各省级教育行政部门组建排查整改工作专班，组织专门力量对中小学地方课程教材、省级教育行政部门评议推荐教辅进行全面审读，对进入中小学校园的课外读物进行全面排查。同时，普通高校和职业院校对学校使用的教材教辅、出版单位对出版的所有教材教辅和课外读物进行全面自查。

在全面自查基础上，教育部和各省级教育行政部门还进行了重点抽查。对于发现的问题，已及时指导、督促编写出版单位认真完成修改。目前，教材教辅已陆续进入印制发行环节。７月下旬以来，国务院教育督导委员会办公室对排查整改工作开展了专项督查，范围覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，全面督促检查各项排查整改任务落实情况及成效。

此外，针对社会通过专门邮箱反映的教材问题，教育部建立24小时处置机制，由专人分时段及时查收邮件，逐一对邮件进行分类登记，实行台账管理。截至8月21日，共收到反映教材问题的邮件1780封，组织专门力量对邮件进行分析研判，分类反馈有关出版单位和责任部门研究处理。

下一步，教育部将进一步拓宽渠道，广泛听取一线教师、学生和家长等方面的意见建议，健全日常修订机制，不断改进完善教材。社会各界可通过教材问题快速反映通道随时提出意见建议。

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